Reforma Eléctrica, oportunidad histórica del PRI para definirse: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Reforma Eléctrica es “una oportunidad histórica” para que el PRI defina si la avala o si vota en contra para así continuar con el apoyo a la privatización, como lo hizo desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Desde Veracruz, el mandatario sostuvo que los legisladores del PRI están en un momento muy importante para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con ello beneficiar a la población, contrario a lo que, dijo, fue la Reforma Energética del gobierno anterior.

“Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la CFE, el PRI tiene una oportunidad para definirse: ¿va a seguir con el salinismo como política? O va a retomar el camino del presidente Cárdenas, de Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México. Es un momento definitorio, vamos a ver qué resuelven. Es una oportunidad histórica para el PRI de definición”, expresó.

Cabe destacar que la Reforma Eléctrica de López Obrador requiere de 334 votos en la Cámara de Diputados para ser aprobada; no obstante, aún con los 278 votos que suman Morena, PT y Verde Ecologista, faltarían 56 más para el aval.

Por lo anterior, el titular del Ejecutivo federal hizo un llamado a los legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD a aprovechar el momento para definirse, pues legisladores de estos partidos podrían ser quienes impulsen con sus votos la Reforma Eléctrica.

López Obrador reiteró que su administración ha cumplido y ahora toca a los legisladores definir si se avala o no la reforma, aunque dejó de manifiesta la necesidad de fortalecer a la CFE para que haya precios justos en las tarifas de luz en beneficio de la ciudadanía.

"Consideramos que lo que más conviene es que se conserven estas dos empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya alza en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo: los llamados gasolinazos; que no aumente el precio de la luz como antes.