Reforma migratoria es prioridad para Joe Biden: Roberta Jacobson

Ciudad de México.- Aunque llevará tiempo su aprobación, la reforma migratoria que regularizará a más de 11 millones de migrantes en los Estados Unidos, muchos de ellos de origen mexicano, saldrá adelante porque es una prioridad para el presidente Joe Biden, aseguró Roberta Jacobson, Asistente Especial del mandatario y Coordinadora de la Frontera Sudoccidental.

En su primera conferencia de prensa, desde Washington, la también exembajadora en México destacó que en el Congreso existen legisladores demócratas y republicanos que entienden muy bien la necesidad de cambiar el estatus migratorio de estos millones de personas, que hoy son una fuerza económica en la Unión Americana.

“Yo soy mucho más optimista que en otros momentos en nuestra historia, pero eso no es decir que sería fácil, yo creo que el presidente está muy comprometido en trabajar con el Congreso para ratificar la reforma migratoria, sabiendo que sería a veces difícil y que quizá habrá áreas en las que se tenga que ajustar la propuesta, pero es por eso que él ha empezado el primer día de su mandato porque es algo que es una prioridad, sino porque también sabe que va a tomar un poco de tiempo, pero está muy optimista y yo también”

Para avanzar en acuerdos la administración federal ha comenzado sus primeros contactos con empresarios y líderes sindicales, señaló.

“Yo creo que es un proyecto de ley que es muy distinto que otros esfuerzos en el pasado, mucho más comprensivo y que empieza desde el principio con el entendimiento que legalizar a las personas que viven en las sombras en los Estados Unidos, 11 millones o más es algo muy importante no solo para dignidad de esas personas y sus vidas y sus familias sino también para nuestra economía, así que ellos pueden trabajar y contribuir para nuestra economía recibiendo todos los beneficios”

Explicó que el plan del presidente Biden para enfrentar el fenómeno migratorio en la región y dentro de su propio sistema, se basa en cuatro pilares: trabajar para reducir las causas de la migración, mejorando la gobernanza, el estado de derecho, así como reducir la corrupción para ofrecer una base de inversión y oportunidades económicas; expandir el acceso a protección internacional a fin de recibir refugiados y reconfigurar el proceso de asilo para que sea más justo.

También, ofrecer nuevas maneras para migrar de forma legal como la reunificación de familias y programas de migración laboral.

Finalmente, mantener la seguridad fronteriza a partir de nuevas políticas que fomenten el cumplimiento de las leyes y los procesos, protegiendo en todo momento la seguridad y dignidad de las familias.

“Nuestro objetivo es regresar el orden y justicia en el proceso de asilo mientras priorízanos la salud publica. Juntos con nuestros socios construiremos un nuevo sistema migratorio que sea justo y humano, asegurando que las familias queden juntas”

En este marco, confirmó que la próxima semana el presidente Biden hará anuncios importantes en materia migratoria y uno de ellos será el programa para reunificación de familias.

“Es una cosa para esta administración bastante importante porque hemos visto con una tristeza enorme la política de separación de familias de la administración anterior y queremos cambiar esa situación, es posible que haya más familias de las que supimos antes”, precisó.

La funcionaria del Departamento de Estado con más de 33 años de carrera diplomática en la región resaltó que con México trabajan para dar cauce ágil a las solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos que hoy permanecen en nuestro país, bajo el programa ‘Remain in Mexico, Quédate en México’ en espera de una respuesta del juez.

“Lo que hemos hablado, incluso en la llamada entre los presidentes Biden y López Obrador es que teneos que trabajar juntos en ese tema. Claro que, por definición, la migración es un tema no solo bilateral sino multilateral y si no estamos cooperando con nuestros vecinos: México, Guatemala, Honduras, El Salvador no podremos resolver los problemas que tenemos y darle a los migrantes una vida mejor en su país”.

“Sobre cooperación, los dos presidentes y los cancilleres han hablado mucho de atacar las causas fundamentales y asegurando que no tengamos una respuesta temporal o de corto plazo”, subrayó.

Cuestionada sobre el papel que jugó la Guardia Nacional en la contención de los flujos migratorios, respondió que a ella no le corresponde dar recomendaciones al gobierno mexicano sobre como utilizar a su fuerza pública.

En la conversación telefónica con medios de la región, Roberta Jacobson reiteró el llamado a los migrantes para que en estos momentos no busquen llegar a su frontera sur e intentar cruzar debido al riesgo que esto significa, además los cambios en la política que impulsarán, aclaró no ocurrirán de la noche a la mañana.