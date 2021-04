Refuerzan operativo en Aguililla por Nuncio Apostólico

Reforma Reforma Reforma

Michoacán.- En unas cuantas horas, la visita del Nuncio Apostólico, Franco Coppola, logró que el operativo del Ejército y la Policía se fortaleciera en Aguililla, Michoacán, algo que los habitantes del lugar no habían podido lograr en meses.

En el recorrido que realizó este viernes la comitiva de la Iglesia católica se observaron al menos cinco filtros de seguridad en la vía Apatzingán-Aguililla, la cual ha estado dominada por narcobloqueos desde hace cuatro meses, incluso durante los últimos días que se implementó un operativo policiaco.

"El primer filtro de Policía Michoacana se encuentra en la comunidad de Cenovio Moreno", relató el padre Salvador Sánchez, de la Diócesis de Apatzingán.

"Ejército Mexicano a la altura del Crucero de Catalinas o División del Norte, Municipio de Buenavista, Territorio de Carteles Unidos".

En el relato se menciona un tercer filtro en la comunidad de El Terrero, en Aguililla, donde los grupos criminales han trozado la vía; un cuarto filtro antes de llegar a El Aguaje, y otro más después de El Limoncito.

Durante el trayecto carretero, Coppola saludó a los pobladores de localidades como El Limón que con pancartas y globos amarillos y blancos, en alusión al Vaticano, observaron la caravana.

En su llegada a la cabecera municipal de Aguililla, la misa por la paz y justicia la realizó el representante del Vaticano en México en la explanada de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.

Coppola afirmó frente a los católicos que decidió asistir a esta región de violencia porque quería dar a conocer al mundo lo que ahí ocurre, y también porque hace un mes Facebook le borró imágenes que retrataban la ola criminal.

"Nadie puede saber lo que es Aguililla, fue así que me vino al corazón decir, bien, no quieren que sea vea esta foto, vamos a inundar México y todo el mundo de fotos de Aguililla, y gracias a nuestros hermanos de los medios en todo el mundo hoy se conoce Aguililla por su dolor, pero al mismo tiempo por su fe", expresó.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el Nuncio Franco Coppola añadió que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pedido en varias ocasiones que intervenga para ganar la lucha contra el crimen.

"Desde cuando el Presidente fue elegido, él envió una carta al Papa Francisco pidiendo que la Iglesia católica ayude a ganar la lucha contra el crimen y violencia en México, lo hizo dos veces. Varias veces me ha solicitado en ese sentido, y la Iglesia está respondiendo", dijo.

"El Arzobispo de Michoacán está encabezando a nombre de la Conferencia Episcopal todo este trabajo de fortalecimiento de la población, de manera que no haya espacio para el crimen organizado, claro, los curas, los sacerdotes pueden dar su contribución, pero están dispuestos a colaborar, hay una mesa de diálogo con autoridades para fortalecer y ayudar al pueblo para fortalecerse, se está haciendo algo, no es mucho y acabamos de empezar, claro que no se ven todavía muchos frutos".

Tras la conferencia, se prevé que Coppola realice una última parada en la localidad de El Aguaje, para terminar su visita en la región de Tierra Caliente en Apatzingán, donde ayer arribó desde las 18:00 horas.