Refutan amparo a Cárdenas Palomino: 'es afrenta a justicia'

CDMX.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó a un juez y a tres miembros de un tribunal colegiado de amparar a Luis Cárdenas Palomino, quien fue la mano derecha de Genaro García Luna y está preso.

El funcionario indicó que esos miembros del Poder Judicial protegen a criminales y a corruptos.

Durante la mañanera, ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró el tema un afrenta a la justicia, Gómez afirmó que la resolución de los magistrados es definitiva e inatacable.

Gómez indicó que un juez y los miembros del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos, presidente; María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, convalidaron actividades ilícitas con su criterio.

El amparo, informó, se dio el 25 de enero de 2023.

"Es una resolución definitiva e inatacable, no tenemos recurso. Desechó el Tribunal un recurso presentado por el Gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y como copartícipe del recurso el propio Presidente de la República.

"Jurisprudencia elaborada en su momento por el Ministro Medina Mora aprobado por la Segunda Sala (de la Corte) y que no todos, quiero insistir, los jueces aplican a ciegas, a ciegas.

"No solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada sino especialmente a los corruptos".

El titular de la UIF se quejó de que ahora él debe firmar un acuerdo para beneficiar a Luis Cárdenas Palomino.

"Con ese amparo yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente, ex funcionario público que se encuentra preso en una cárcel de los Estados Unidos", dijo.

"El juez no puede hacer eso, pero sí puede ordenar a la UIF que desbloqueé la cuenta bloqueada, tenemos una cuenta bloqueada de 5 millones y medio, el juez lo desbloqueó y al día siguiente adiós, esa es la trampa de la cosa".

Al tomar la palabra, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la acción de los juzgadores es una afrenta a la justicia.

"Cuando me informa Pablo del amparo a este señor dije, esto no puede quedarse oculto, no es un trámite burocrático más, es una afrenta a la justicia, al movimiento que busca acabar con la corrupción y la impunidad, y estas batallas las vamos a dar todos los días"

Gómez indicó que Cárdenas Palomino estaba bloqueado por 5 millones de pesos.

Mientras Genaro García Luna era Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Luis Cárdenas Palomino fue titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal.