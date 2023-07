Refutan maestros maquetas sobre sexualidad

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Para maestros de diversas entidades, el ejercicio para enseñar lo que es una erección, la eyaculación y la menstruación a través de maquetas explícitas, como lo establece el libro "Proyectos de Aula. Quinto Grado", es absurdo y sólo se prestará a burlas y hasta bullying.

La enseñanza sobre sexualidad debe centrarse en atender problemáticas como el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, el consenso de la pareja, en vez de un ejercicio explícito, que, consideraron, no abona a la educación.

"No había observado un formato de contenido tan absurdo y arriesgado en primaria. Yo creo que hay cosas más importantes que simular una eyaculación, eso sólo va a fomentar el morbo y los alumnos se van a reír", consideró un docente de la CDMX.

"Creo que la Secretaría (de Educación Pública) no está enfocando bien la educación sexual", agregó.

La maestra Angélica "G", de una primaria en el Estado de México, criticó este ejercicio al advertir que, al igual que otros contenidos de los libros de texto "confusos", tendrán que ser interpretados y llevados al aula por ellos.

"Los padres de familia no van a estar muy de acuerdo. No me imagino a mis alumnos con sus madres o padres haciendo una escultura de su pene un fin de semana. Replicar una figura de su pene no se me hace un buen método", externó.

"Ahora todas las materias están revueltas y bueno, yo asumo mi responsabilidad de hablar de educación sexual de la manera más responsable, como se ha hecho, pero no puedo imaginar pedirle eso (al alumno) y luego que ellos hagan y vean que un pene eyacule", agregó.

Karen, profesora de una primaria de Yucatán, también opinó que la eyaculación debería de enseñarse como algo con un trasfondo y no como un mero acto.

"Es como si los niños lo usaran como un juguete apretando la jeringa. Hay muchísimo más que eso, esto es una barbaridad, y no porque seamos espantados, sino porque es algo que además está mal enfocado. La sexualidad va más allá que enseñarles que por el pene sale un líquido blanco que se llama semen", añadió.