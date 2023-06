Regala alcalde $500... ¡a graduados!

Especial / Agencia Reforma / El obsequio, dijo, se hizo en efectivo para que los estudiantes decidieran en qué gastarlo

Ciudad Victoria.- El alcalde panista de Padilla, Tamaulipas, Manuel Silvestre, regaló un billete de $500 a cada uno de los graduados del CBTIS 219 del municipio tras ser el padrino de generación.

Silvestre fue invitado especial hoy a la ceremonia de la generación de egresados del plantel.

"Nuestro alcalde fue el padrino de generación de estos jóvenes graduados a los que les regaló dinero en efectivo, diciéndoles que cada billete de $500 que les regalaba era una bendición, deseándoles que en su vida profesional reciban muchos", publicó la Presidencia municipal de Padilla en redes.

En un video, el Edil les dijo a los estudiantes del dilema que enfrentó para elegir el regalo.

"Me vine preparado entre distintas opciones, ¿si llevarlos al cine?, ¿y hacerles un baile?, pero yo sé que algunos no bailan, ¿si regalarles algún reloj?, pero, sé que algunos no les gustan los relojes, pero pensé en el mejor regalo que nos ha dado la vida y el mejor regalo que tenemos hasta hoy se llama: Libertad", expresó.

Estas palabras causaron desconcierto entre los ahijados y después retomó el tema del regalo.

"Quiero anunciarles que les vamos a regalar uno de estos (billete de 500 pesos), a cada uno de ustedes", aseveró.

El obsequio, dijo, se hizo en efectivo para que los estudiantes decidieran en qué gastarlo.

"Que ustedes tengan la libertad y compren lo que a ustedes les nazca", manifestó.

"Para quien vaya a seguir estudiando le sirva para un pasaje, una inscripción, para que vaya a festejar, para lo que ustedes quieran, es un billete azul y al final se les entregará".

Previo a finalizar el discurso, el alcalde recalcó el color del billete.