Regia ayudó a mujer plagiada hace 27 años en EU

Excelsior

Monterrey, NL.- Fiel a la historia de una película, la joven regiomontana Sonia de la Garza, de 28 años de edad, ayudó a una mujer de origen estadunidense identificada como Jane McDonald-Crone, quien estuvo desaparecida por 27 años tras haber sido vista por última vez en el año de 1993 en Texas.

En entrevista con ABC Noticias, De la Garza informó que el pasado jueves, su amigo Abraham González notificó sobre una mujer en situación de calle que se encontraba en el exterior de una farmacia en el cruce de avenida Ruiz Cortines y Simón Bolívar.

Al día siguiente por la mañana, la joven preparó una mochila que contenía víveres y artículos de higiene personal para acudir y ayudar a McDonald-Crone, de 62 años de edad.

"Le dije que no se preocupara y me comentó que estaba extraviada (...) le di galletas y electrolitos, me enseñó un conejito y un gallo que traía", relató De la Garza sobre su encuentro con la mujer.

Posteriormente, su amiga Lulú Brambila investigó el nombre de la mujer e identificó que se encontraba entre las personas más buscadas por el FBI en Texas.

Ambas jóvenes contactaron a un agente del FBI identificado como Mario Aguilar, quien tras recibir fotografías de la mujer afirmó que los rasgos coincidían con la mujer que presuntamente había sido secuestrada 27 años atrás.

Tras el contacto, el agente se comunicó con el Consulado en Monterrey para proceder el pasado viernes 5 de marzo con el reporte de búsqueda de McDonald-Crone

Finalmente, ayer sábado se localizó a la mujer en el cruce de Tapia y Jiménez en el primer cuadro de la ciudad.

Tuvo contacto con familiares

Sonia de la Garza confirmó que tras haber encontrado a Jane, la joven se comunicó con una sobrina y una hermana de McDonald-Crone, quienes están a la espera de que el Instituto de Migración confirme la identidad de la mujer mediante un análisis de ADN.

Invita a más acciones de este tipo

La joven espera que el caso de Jane McDonald-Crone sea el primero de muchos donde se localice a personas gracias a las redes sociales.

"Las redes son indispensables para ayudar en buenos fines, la invitación es ayudar siempre sin mirar a quien, todos tenemos una historia, hay que abrir los ojos".