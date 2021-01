Registran repunte en robo a transporte con rastreo

Reforma

Ciudad de México.- Entre octubre y diciembre del 2020 los robos a transporte con sistema GPS aumentaron en un 23 por ciento con respecto al primer trimestre del mismo año al pasar de 220 robos en promedio mensual a 272, alertó la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).

"En el primer trimestre, principalmente en febrero, tocamos el punto más bajo de robos de los últimos dos años, pero a partir de ahí hemos tenido un repunte, gradual y sostenido en medio de la pandemia, lo vemos con preocupación y con convocamos al trabajo coordinado, con labores de inteligencia, porque esta situación económica adversa fomenta los delitos de esta naturaleza", advirtió Víctor Manuel Presichi Amador, presidente de la ANERPV.

Afirmó que el Edomex reporta la mayor cantidad de robos, principalmente en el Circuito Mexiquense, la ruta de Cuautitlán-Tepeji del Río, el Arco Norte, seguido de tramos como San Martín Texmelucan (Puebla)-Veracruz y Orizaba, y de Querétaro a Salamanca y Celaya, en Guanajuato.

"Estas rutas son las más conflictivas para el transporte de carga y distribución de mercancías", destacó.

Aunque asociación mantiene una coordinación con la Guardia Nacional (GN) para reducir este delito, Presichi urgió la firma de un convenio de colaboración con esa corporación y la realización de reuniones interinstitucionales, que se suspendieron desde mayo, entre otras cosas, por el Covid-19.

"En el arranque de la pandemia, en los primeros meses del 2020, teníamos una reunión interinstitucional mensual, donde acudieron organizaciones civiles como ANERPV y OCRA, donde veíamos cruces de información, inteligencia, modus operandi, participan los fiscales, los directores de C4 y C5, rendían esas reuniones muchos frutos", dijo.

"A partir de marzo, por la pandemia, se tuvieron que suspender las reuniones presenciales, se tuvieron unas vía electrónica, pero la última fue en mayo, no hemos tenido. Entonces hacemos un llamado a que estas reuniones no se pierdan, que se vea inteligencia porque sólo hay reacción, que con elementos o patrullas se atienda, sino prevenirlos".

Alertó que los grupos criminales, por la crisis en diversas comunidades, buscan artículos de primera necesidad para venderlos a precios de remate.

"Esos precios sólo se encuentran en los tianguis, en los mercados informales y se logra con esos márgenes de descuento cuando su origen es ilegal, robado, y lo que hace el crimen organizado es atender esa necesidad de que la gente busca lo más barato", dijo el experto en seguridad.

En total, la ANERPV suma unos 3 mil 200 robos a transportistas y clientes integrados en las 46 empresas de seguridad que aglutina el organismo, y que están conectados a un C5 privado.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reporta de enero a noviembre del 2020 8 mil 716 carpetas de investigación por robo a transportista, una reducción del 19.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

"Es un hecho que en 2020 se han contabilizado hasta el momento menos robos que el mismo periodo del año anterior, aún así, en 2020 la tendencia de robo mensual es a la alza a partir de marzo y abril, vinculado con la situación de la pandemia, las nuevas tareas y restricciones que deben atender las diferentes autoridades de seguridad y una condición económica desfavorable en varios sectores de la población que fomentan este comportamiento", explicó Presichi.

'Abre la puerta o te mato'

El 19 de marzo de 2020, un camión con electrónicos salió de la Aduana de la Ciudad de México con rumbo a Lerma, Edomex.

La unidad pesada partió a las 09:51 horas y arribó a su destino a las 11:45 horas, anotaron en un reporte los custodios que siguieron al camión en un vehículo de seguridad privada.

"Al llegar al destino, el transporte se estaciona para poder dirigirse a entregar documentos y solicitar su acceso (a una planta), al mismo tiempo mi compañero baja de la unidad mientras yo permanezco en el carro de custodia, me percato que hay un coche estacionado al lado, donde se estacionó el operador.

"Dicho carro comienza a realizar maniobra para salir del lugar ya que el transporte estorbaba el paso, al observar esta situación comienzo a moverme un poco para atrás pero debido a los carros que se encontraban detrás de mi, no fue posible. Sin bajar del carro me hago lo posible por ver a mi compañero, me asomo a un costado del transporte y me percato que están amagando, agarrándolo del cuello y subiéndolo al carro que intentaba salir del lugar", relató un custodio sobre el atraco que sufrió.

Indicó que oprimió el botón de pánico e intentó salir del lugar, pero el bloqueo de los autos de los asaltantes se lo impidió.

"Llegan tres personas las cuales portaban chalecos fosforescentes, las personas contaban con arma de fuego en mano, apuntándome y diciendo que le abra la puerta o me matará, logrando amagarme, suben a mi vehículo y comienzan a avanzar, comienza a sonar la alarma del carro y se apaga, los asaltantes me bajan del carro y comienzan a caminar pidiéndome que actúe normal.

"Legando a otro coche donde me suben, me piden cerrar los ojos y agacharme, posteriormente nos juntaron con el operador del transporte y mi compañero, durante el tiempo que nos tuvieron detenidos, nos estuvieron amenazando diciendo que nos matarían, teniéndonos detenidos aproximadamente cuatro horas; después nos liberaron en un Pueblo llamado San Andrés Coestitlan, en el Estado de México", narró la víctima.