Regresan a clases 24 millones de alumnos

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 24 millones de alumnos y más de 1.9 trabajadores de la educación regresan a clases este lunes en 232 mil escuelas del país.

En conferencia, Delfina Gómez, titular de la SEP, detalló que el calendario escolar contará con 190 días efectivos de clase.

Sobre el nuevo Plan de Estudios para Educación -que busca combatir el colonialismo, el patriarcado, el mercantilismo y limitar la educación a sólo cubrir perfiles laborales-, Gómez aseguró que no se trata de una ocurrencia.

"No es de una ocurrencia como en algunos medios he escuchado y he leído, es producto de consultas de funcionarios, maestros, niños, un grupo de filosofía, tardaría mucho, pero hago un reconocimiento a quienes hicieron posible la propuesta del plan".

Además, en el nuevo plan curricular de Educación Básica, los estudiantes deberán aprender en Civismo cuáles son las obras de infraestructura de su Gobierno, qué partido las impulsa y si formaron parte de sus promesas de campaña.

La funcionara recordó que se trata de un plan piloto en 30 escuelas por estado.

"Se está abierto a comentarios y observaciones, debemos estar abiertos a transformación y ajuste", agregó.

El nuevo plan educativo se aplicará hasta el 29 de octubre, es decir, dos meses después de iniciado el ciclo escolar. Además, sólo será un plan piloto que se aplicará en el primer grado de preescolar, primaria y secundaria, y para el cual se seleccionarán 30 escuelas por cada entidad del país.

Desde Palacio Nacional, Gómez presumió un aumento de 8.2 millones de personas inscritas en educación superior y la creación en su gestión al frente de la SEP de 145 Universidades para el Bienestar que atienden a 64 mil estudiantes.

Durante regreso a clases, alumnos portaron cubrebocas y personal educativo proporcionó gel antibacteria, como se pudo constatar en escuelas como la secundaria técnica "5 de mayo" en la Colonia del Valle de la Alcaldía Benito Juárez.

'Maestrita con mucho orgullo'

Delfina Gómez, quien dejará su cargo para ser candidata de Morena en el Estado de México, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por la oportunidad, a los gobernadores y al equipo de la SEP.

"No era necesario que estuviera la secretaria, ellos siempre hacían su trabajo", dijo.

"(...) A nombre de mi familia, de mis amigos agradecemos porque dio oportunidad a una maestra, dio oportunidad a una mujer y a una persona que, bajo otras circunstancias como unos dicen 'la maestita' y si, con mucho orgullo".

Gómez deseó suerte a Leticia Ramírez, quien la relevará al frente de la SEP.

"La veo con muchos deseos de trabajar y hacer lo mejor", aseveró.

No podemos aplicar mismos métodos de enseñanza: AMLO

López Obrador defendió el nuevo plan de estudios que ha sido criticado por expertos en educación.

"Ahí viene la diferencia: la educación es un privilegio o es un derecho, ese es un problema de fondo. Los contenidos educativos, esta es una realidad nueva y no se pueden aplicar los mismos métodos de enseñanza. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas".

El mandatario federal dijo que es necesario revisar los planes de estudio e incorporar todo "lo que nos haga más humanos y fraternos".

El tabasqueño acusó que en el pasado se buscó imponer la educación privada a través de los exámenes de admisión.

"Es lo que querían imponer, por eso los exámenes de admisión, los rechazados, para darle espacio a las escuelas privadas y claro, crecieron mucho, creció la matrícula, pero llegó a un límite.

"Porque en un país con tanta pobreza, la mayoría de la gente no tiene para pagar una escuela privada y siempre voy a estar diciendo que no estamos en contra, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita en todos los niveles escolares".