Regresan cinco estados a semáforo rojo

Ciudad de México.- Cinco estados del país retrocedieron a color rojo en el semáforo de riesgo que presentó esta noche la Secretaría de Salud.

Los estados que regresaron al nivel máximo de alerta son Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Chiapas. Estos se unen a Baja California, Colima, Edomex, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala que también están en color rojo.

Mientras que el semáforo de la Ssa ubica a 17 entidades del país en naranja, nivel alto de alerta epidemiológica, entre estas Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca que anteriormente estaban en nivel máximo.

En conferencia en Palacio Nacional, Ricardo Cortés Alcalá -director general de Promoción de la Salud- presentó una tabla del país en la cual se detalló que los 17 estados en semáforo naranja son los siguientes: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, y Zacatecas.

El semáforo de riesgo presentado esta noche aplicará del 6 de julio al 12 de julio.

Cortés Alcalá comentó que el que los estados transitaran al color naranja no significa que es momento de que todos vuelvan a las calles o a las actividades normales, pues el riesgo de contagio sigue siendo alto.

"Recordar que transitar o haber transitado del color rojo al color naranja no es todos vamos a la calle, no es ya estamos en verde, no es ya estamos todos en nuestras actividades normales. Hay que seguir teniendo muchísima prudencia para salir a la calle para hacer nuestras actividades, para realizar actividades esenciales. E invito a todas las personas del País a revisar en qué color del semáforo está su estado, particularmente, para poder así convivir entre todos en una sociedad donde nos cuidamos unos a otros", agregó.