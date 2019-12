Regresará Evo Morales: Encinas

Ciudad de México.- El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, sí regresará a México, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Cuestionado sobre la salida del ex Mandatario el pasado 6 de diciembre, Encinas explicó que su condición no es de refugiado sino que tiene asilo político.

"Por supuesto tiene posibilidad de tener movilidad internacional a otros países donde es bienvenido, de modo tal que no tiene ninguna restricción para hacer este tipo de tránsito entre un país y otro", planteó.

"¿Regresará?", se le cuestionó.

"Regresará, sí, sí regresará, y seguramente tomará decisiones en el corto plazo", respondió.

El pasado 6 de diciembre, Evo Morales abordó un avión en el Aeropuerto de Toluca rumbo a La Habana, donde sería atendido médicamente.

"Está en total libertad para decidir qué tipo de servicios médicos asume y dónde, es un ejercicio pleno de sus derechos", agregó Encinas.

"Él tomará sus definiciones de permanencia en el País, o su tránsito a otro país que le dé igual bienvenida o le dé asilo y en eso nosotros seremos respetuosos de sus derechos".

Estaba previsto que mañana, Morales viajara de Cuba a Buenos Aires, Argentina, para acudir a la toma de protesta del Presidente electo, Alberto Fernández.