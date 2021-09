Regresará Muñoz Ledo a Cámara por Instituto de Estudios

Archivo / Agencia Reforma / Muñoz Ledo afirmó que mañana regresará a oficinas en San Lázaro, para retomar tareas del Consejo del Instituto de Estudios Parlamentarios

Ciudad de México— Porfirio Muñoz Ledo dijo que mañana martes regresará a sus oficinas en la Cámara de Diputados, para retomar tareas como presidente del Consejo Técnico del Instituto de Estudios Parlamentarios, proyecto que él impulsa.

Aseguró que la tarde de este lunes quedaron atrás los obstáculos para que regresaran él y su equipo físicamente a San Lázaro gracias a la intermediación del Secretario de Gobernación, Adán López, con quien tuvo contacto.

"Ya entró hoy en la tarde mi gente y mis colaboradores y mañana comenzamos a trabajar ahí, aunque no lo hemos dejado de hacer desde casa, normalmente, y yo atribuyo esto fundamentalmente a la mediación del Secretario de Gobernación", indicó.

Aseguró que el actual Secretario de Gobernación es su amigo desde hace muchos años y además compañero legislador antes de que incluso el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador se convirtiera en partido Morena.

En entrevista, Muñoz Ledo anunció que iniciará contactos con los grupos parlamentarios para avanzar en el trabajo del Instituto que encabeza, y para el cual hubo un acuerdo del pleno aprobado el 11 de septiembre de 2019,

"Iniciaremos conversaciones con todos los grupos parlamentarios por igual", indicó.

Recordó que en el manejo del Instituto no hay voto ponderado de los grupos.

El político hizo un llamado a trabajar " sin intrigas, envidias ni pequeñeces" .

Recordó que el acuerdo aprobado por los diputados hace dos años establece que el Consejo que encabeza contará con el apoyo de diferentes áreas de la Cámara en su trabajo de reestructuración de los diferentes centros de estudios en ese órgano legislativo.

"Este Consejo será responsable del diseño del plan de reestructuración de los centros de estudio de derecho e investigaciones parlamentarias; de Estudios Sociales y de opinión pública; de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, y de Estudios para el logro de la Igualdad de Género con la finalidad de reestructurar los centros de estudios () ", señala el acuerdo parlamentario aprobado.

El acuerdo también prevé reformas a la Ley Orgánica del Congreso General para formalizar la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios .

Muñoz Ledo narró que la pandemia había llevado a trabajar desde sus casas y que desde hace algunas semanas no habían dejado entrar a sus oficinas a su equipo.

"Efectivamente no habían dejado entrar a nadie de mi equipo () Y mis colaboradores habían recibido recientemente la advertencia de parte de los empleados de las oficinas de resguardo de la Cámara de que sacara mis cosas porque si no iban a allanar las oficinas", contó el ex presidente de la mesa directiva.

Dijo que ante tal amago, él anunció que lo haría publico y que incluso procedería por la vía penal en contra de esa decisión, si fuera necesario.

Atribuyó los problemas a las actuaciones en su contra del actual coordinador y el anterior de Morena.