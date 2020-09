Regreso a clases 2020: cómo acceder a las becas de apoyo para estudiantes de preparatoria

De cara al inicio de clases para la mayoría de estudiantes de media superior (preparatoria), el gobierno de México mantiene el recordatorio de diversas becas de ayuda económica en favor de los jóvenes de ese nivel educativo, por lo que aquí te detallaremos cuáles son algunas de esas becas y los requisitos para acceder a ellas.

De acuerdo a las investigaciones, los alumnos retomarán sus clases educativas a partir del próximo 21 de septiembre a distancia, dependiendo del plantel educativo al que se inscribió cada estudiante.

Hay que recordar que las clases deberán ser a distancia, pues las escuelas se mantienen cerradas en México a causa de la pandemia de coronavirus, que suma más de medio millón de infectados por el virus.

¿Cuáles son las becas para preparatoria?

Becas para el Bienestar Benito Juárez

Se trata de un apoyo de 800 pesos por mes; sin embargo, los recursos son entregados bimestralmente, por lo que los jóvenes reciben 1,600 pesos.

El dinero es entregado a los alumnos por medio de una transferencia electrónica o mediante órdenes de pago personales e intransferibles.

Principales requisitos

*Ser alumna o alumno inscrito en el ciclo escolar vigente de alguna Institución Pública de Educación Media Superior del Sistema Educativo Nacional.

*Estar vigente en la matrícula de la Institución de Educación Media Superior.

*Aquellos estudiantes que aún no han realizado su registro todavía pueden realizarlo en línea. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar pidió a los interesados no compartir sus datos personales ni en redes sociales, ya que para llevar a cabo el proceso existe la página oficial, además llamó a los estudiantes a no publicar su QR o código de barras, ya que la información podría ser utilizada por terceras personas que lograrán robar la beca.

Para realizar el registro el interesado podrá ingresar al siguiente link: www.bienestarazteca.com.mx, donde deberá realizar los siguientes pasos:

*Lee el aviso de privacidad.

*Ingresa el CURP y completa los datos personales.

*Crea una contraseña, la cual te servirá para ingresar a tu cuenta y recibir tu beca.

*Anota tu correo personal (no se permitirá el de otra persona).

*Activa la cámara de tu dispositivo y tómate una fotografía.

*Abre la cuenta siguiendo las instrucciones para recibir tu beca.

*Luego enviarán un código de confirmación, el cual deberás revisar en tu correo o mensajes de celular e ingresarlo.

*Posteriormente enviarán tu usuario a tu correo electrónico o teléfono celular

Becas IPN

En este caso, el sistema de becas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), beneficia a los alumnos de medio superior, superior y posgrado.

Los estudiantes podrán solicitar una beca a partir del próximo 28 de septiembre y evitar la deserción escolar por motivos económicos.

Se trata de las becas: institucional, excelencia y bécalos para jóvenes que cursen tanto el bachillerato como la educación superior, así lo dio a conocer el IPN en un comunicado.

En cuanto a nivel posgrado, los apoyos se desarrollarán a través de las becas institucionales de estudios, de tesis y de transición, así como de la Beca de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores (BEIFI).

Los interesados en obtener el beneficio deberán ejecutar la solicitud en línea a través del sistema informático de becas (SIBEc), del 19 al 31 de octubre.

Este es el sitio para tramitarla: https://www.sibec.ipn.mx/.

Las solicitudes para las becas de estímulo institucional de formación de investigadores se realizará a través del siguiente sitio web: www.pifi.ipn.mx.

El IPN informó que el envío de documentos se aplicará por medio del representante del Programa Integral de Fortalecimiento Integral (PIFI), de cada unidad académica.

En cuanto al registro de las becas institucionales de posgrado (estudio y tesis), el proceso se desarrollará a partir del próximo 28 de septiembre y hasta el 16 de octubre del presente año.

Los interesados podrán acceder a través del siguiente sitio: (www.becasposgrado.ipn.mx).

Respecto a la beca de transición de posgrado, los aspirantes deberán acudir al responsable de becas de la Secretaría de Investigación y Posgrado o su representante de becas del centro de investigación a partir del 21 de septiembre (becasposgrado@ipn.mx).

Becas de exención para escuelas particulares de Edomex

En este caso, la beca beneficia a varios niveles escolares, entre ellos el Bachillerato, por lo que el Gobierno del Estado de México publicó la convocatoria en beneficio de los alumnos de escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación.

Se trata de becas completas o parciales, no menores de 25% del costo de la colegiatura, durante el número de meses que incluya el ciclo escolar actual.

Los niveles escolares participantes son: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.

El principal requisito para los alumnos es que deberán estar inscritos a escuelas privadas incorporadas a la Secretaría de Educación del Edomex, que cuente con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, además de que el colegio tendrá que estar registrado en el catálogo correspondiente al programa de becas.

A partir del próximo 23 de septiembre se podrá realizar el registro a través de la siguiente página de internet: https://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares.

Beca Familias Fuertes por la Educación

La ayuda por parte del Gobierno del Estado de México, también beneficia a varios niveles educativos.

Se trata de la beca Familias Fuertes por la Educación, la cual beneficia a estudiantes que vivan con VIH, diabetes o cáncer.

Así como un beneficio a los alumnos que presenten alguna discapacidad sensorial, múltiple, de comunicación, motriz, intelectual o trastornos generalizados de desarrollo que limiten su capacidad de ejercer una o varias actividades esenciales en la vida diaria.

Es importante recordar que los aspirantes deberán pertenecer a una familia de ingresos económicos inferiores a las líneas de pobreza y pobreza extrema.

El requisito primordial es que deberán estar inscritos en escuelas públicas o privadas del Estado de México.

Los niveles escolares participantes son: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional técnico o licenciatura, así como educación inicial y formación para el trabajo.

El trámite podrá ejecutarse a partir del próximo 14 de septiembre y hasta el 28 del mismo mes en: http://seduc.edomex.gob.mx/becas.

