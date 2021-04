Regreso a clases presenciales sería hasta próximo ciclo escolar: Ssa

Ciudad de México.- José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, señaló que el regreso a clases de manera presencial, podría demorarse hasta el próximo ciclo escolar 2021-2022, cuando se haya vacunado contra covid-19 a toda la población adulta mayor, personas de 40 hasta 59 años e incluso los maestros.

No obstante, dijo que las Secretarías de Salud y de Educación están trabajando de manera conjunta para elaborar los lineamientos que brinden la mayor seguridad posible a los alumnos, a sus familias y a los docentes, porque de concretarse el regreso presencial a clases sólo se realizará en las entidades que estén en semáforo verde y con el menor riesgo de contagio.

Y entonces en ese marco ver qué entidades federativas pudieran antes de que terminara el actual ciclo escolar 2021, retomar las clases presenciales. Y sino, en un momento determinado, obviamente hay toda una planeación que ya se está llevando a cabo para ver el retorno a clases de lo que será el ciclo escolar 2021-2022, el cual se daría en una temporalidad con más meses adelante, donde los riesgos irán disminuyendo en función de que se irá vacunando.

Y no solo será la población de mayores de 60, sino seguro también estarán los de 50 a 59, y podrían estar vacunadas las personas de 40 a 49. Es algo coordinado. Que no piense la población que en un determinado momento se va a dar la indicación que la próxima semana o mañana todos regresan a clases. No es así”, indicó.

Alomía Zegarra añadió que dentro de los lineamientos que ya se analizan para un regreso a clases presenciales, destacan: los filtros familiares y escolares para evitar que los niños asistan con síntomas; clases con la mitad de alumnos, recreos escalonados y cierre por 14 días de un aula o de todo el plantel si existe un caso de contagio.