Regreso a Palacio en octubre del 24: Ebrard

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tras presentar su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador y despedirse del mandatario, Marcelo Ebrard dijo que regresará a Palacio Nacional en octubre del 2024.

Lo anterior en clara alusión a que no solamente va ser el candidato de Morena a la presidencia, sino que ganará los comicios y llegará al ejecutivo el próximo año.

A las 13:34 horas, Ebrard salió del despacho de López Obrador ya portando una camiseta blanca con la leyenda "sonrían, todo va estar bien".

¿Ya en mangas de camisa?, se le preguntó aún en el interior de Palacio.

"Ya, el canciller se quedó allá adentro", contestó, "ya estamos listos, feliz, contento, entusiasmado, nada más me falta mi morralito (para repartir volantes) y ya a trabajar, feliz de la vida.

-¿Ve posibilidades?

"Todas, vas a ver", respondió.

-¿Cuál es la estrategia de campaña? ¿Cuál es la palabra que la puede definir?

"Ganar".

-¿Todavía viene mañana (a la reunión del gabinete con AMLO)?

"No, yo aquí ya no regreso hasta octubre del 24", soltó.

Ebrard contó que su encuentro con el tabasqueño fue muy amistoso y afectuoso.

"Nos acordamos de muchas cosas en estos cinco años que hemos pasado juntos, me deseó mucha suerte, como siempre muy afectuoso, le agradecí su confianza por todo el respaldo que me dio todos estos años y vimos los asuntos pendientes que no son muchos", expresó.

"(Me dijo que) muchas gracias por todo, abrazo, nos acordamos de muchas cosas que pasamos en estos cinco años, lo que fue la tensión con Estados Unidos, cómo la resolvimos, muchas cosas que son memorias".

Después, en un mensaje en la librería Porrúa, Ebrard aseguró que el único plan que tiene es ganar la encuesta interna y ser el abanderado de Morena en 2024.

En la librería en donde hace una semana López Obrador fijó las reglas de la contienda, Ebrard dijo que en todo caso el Plan B sería invitar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a integrarse a su gabinete.

"Con todo respeto, el Plan B que tenemos, ¿cuál puede ser? Pues invitemos a Claudia a Gobernación. Nosotros vamos a ganar", aseveró ante la alegría de sus simpatizantes que corearon: "vamos a ganar, vamos a ganar".

En el horizonte, insistió, no tiene ninguna otra perspectiva que no sea salir electo en la encuesta del partido para encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y continuar con el proyecto que inició López Obrador.

"Hoy estoy presentando mi renuncia porque estamos resueltos a participar. El día de ayer estuvimos en el Consejo Nacional, aquí no hay planes B, el Plan A es ganar y vencer. Yo te diría que nuestro destino es la victoria. Los conformistas no están en nuestro equipo", soltó para recibir de nueva cuenta la ovación de los suyos.

Ebrard acudió este lunes a la reunión del Gabinete de Seguridad como canciller, en la que coincidió con las otras corcholatas -Sheinbaum y Adán Augusto López-, y todavía entró a mediodía a Palacio Nacional con la representación de la diplomacia mexicana.

Casi hora y media después salió como virtual aspirante morenista, tras entregarle al presidente un informe sobre su gestión al frente de la cancillería y haber refrendado su camaradería.

"El presidente fue muy afectuoso, yo diría que hubo una primera parte de la reunión que fue con el secretario de Relaciones Exteriores y luego ya dije: 'oye, me voy a poner mi camiseta y todo' y entonces ya hicimos una platica de amigos, como hemos sido hace tantos años.

"Entonces, me dio mi abrazo, me deseó éxito, yo también a él, por el bien de México. Le dije: 'cuentas conmigo en todo, aunque ando yo recorriendo el país. Siempre seré yo tu carnal, donde esté'", refirió.