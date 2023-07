Reincide AMLO, ignora a INE y ataca a Xóchitl

Tomada de @XochitlGalvez

Tepic, Nayarit.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reincidió, ignoró de nuevo la prohibición del INE y se lanzó contra la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México al 2024.

En conferencia, desde Tepic, se refirió a la denuncia interpuesta por la legisladora del PAN ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta violación al secreto fiscal y bancario.

El Jefe del Ejecutivo criticó que se le acuse penalmente, tras advertir que información revelada sobre las empresas de Gálvez "se la hicieron llegar" y se sentía obligado a difundirla ante la existencia de un "posible delito".

"Me está demandando, que porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de Jefa de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

"Bueno, ¿por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar y ni modo que si uno sabe de que hay un posible delito tiene uno que quedarse callado", señaló.

A pesar de las restricciones a las que está sujeto por las medidas cautelares de la Comisión de Quejas del INE, el político tabasqueño confió en que el Tribunal Electoral no lo sancione.

Según dijo, hablar de Xóchitl Gálvez y supuestos actos de corrupción no es un asunto de carácter electoral.

"Yo no sé si esto me vaya a ocasionar también una sanción del Tribunal Electoral, pero esto no tiene nada que ver con lo electoral, estamos hablando de una denuncia, por supuestos, delitos de tráfico de influencias y de corrupción", aseveró.

El Mandatario afirmó que Gálvez recibe asesoría jurídica del empresario Claudio X. González, fundador de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Lamentó que esa agrupación colabore con la aspirante presidencial, en lugar de investigarla.

"Saben que ahora me enteré de que los abogados de Claudio X González asesoran a la señora Xóchitl, lo digo, porque no creo que por esto me vayan a castigar, a infraccionar.

"Le mandé la información y en vez de investigar ¿qué creen? Ahora son los que están asesorando a la señora para que me demanden los abogados", refirió.

Las expresiones del Presidente se registraron luego de que el PAN y el PRD pidieron sancionar y hasta cancelar las mañaneras, ante las manifestaciones de carácter electoral realizadas por López Obrador.

Desde el 13 de julio, la Comisión de Quejas del INE ordenó al Presidente abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa.

Esta mañana, en Nayarit, López Obrador rechazó las versiones que apuntan a la supuesta intención de su Gobierno de buscar el desafuero de Xóchitl Gálvez.

Sin embargo, ofreció más detalles sobre las dos empresas de la senadora.

Según dijo, el 70 por ciento de los contratos que consiguió, fueron con desarrolladores de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde la ahora aspirante presidencial fue Jefa Delegacional.

"De esos mil 500 millones de pesos, el 70 por ciento de esos contratos los recibió de empresas desarrolladoras de Miguel Hidalgo, o sea que es una empresa, la de ella, pues nada más de una delegación.

"No es una empresa de toda la Ciudad o de todo el País, porque el 70 por ciento de los contratos, los entregaron o los recibió su empresa y de sus familiares en la delegación Miguel Hidalgo", sostuvo.