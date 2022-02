Reincide, exhibe y ataca: 'son golpistas'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a exhibir los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola en la mañanera, dijo que en el foro de apoyo ciudadano al periodista "no fueron muchos" y acusó que hay golpistas.

En su conferencia, el Mandatario federal arremetió contra periodistas y medios acusándolos de golpeadores, mercenarios, vendidos y alquilados que están en contra de la Cuarta Transformación.

"Y es muy bueno para el País, para la purificación de la vida pública de México, el que no haya simulación, dicen los moderados que se quieren hacer pasar como objetivos, que para qué trato estos temas. No, si eso es lo más importante para la transformación y además es en legítima defensa, son golpistas", acusó.

"Hay quienes dicen que no son periodistas, sí son periodistas, nada más que golpeadores, mercenarios, vendidos, alquilados, es una historia que se repite, cada vez que se busca una transformación, el conservadurismo corrupto, inmoral, se lanza contra quienes buscan la transformación".

El Jefe del Ejecutivo aludió al hashtag #TodosSomosLoret y mencionó que ex funcionarios del Gobierno de Felipe Calderón; los ex Presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox; y personajes como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín "son Loret".

"¿Les parece poco que los altos funcionarios públicos terminaban y se iban a trabajar a las empresas a las que les daban preferencia mientras ocupaban cargos? ¿El que Calderón se haya ido a trabajar a Iberdrola, la empresa española que monopoliza ya parte del mercado eléctrico en el país? ¿O que Zedillo haya vendido los ferrocarriles y haya entregado los bancos y los haya rescatado y terminando su mandato se fue de asesor a esas empresas extranjeras? ¿O fue poco que el jefe de seguridad pública de Calderón esté en la cárcel acusado de tener ligas, acuerdos con la delincuencia organizada, el Secretario de Seguridad Pública y su equipo? ¿Eso es lo que defienden? Pues todos ellos son Loret", lanzó.

"Ah, también, Krauze y Aguilar Camín ¿cómo se llama el que estaba en el Conacyt, no será que también, Narro, no se pronunció Narro? Búsquenlo, el que fue Rector de la UNAM, que fue el que acuñó la frase de que los jóvenes eran ninis y nunca hicieron nada por los jóvenes, es un timbre de orgullo enfrentar a esta mafia de poder económico y de poder político".

Incluyó en el paquete de sus ataques a los dirigentes del PRI y el PAN.

"Y es importante también el debate sobre esto, a ver qué nos dicen, no nos adelantemos, pero estuvo muy bien lo de 'todos somos Loret', claro que no es de extrañarse que Calderón diga yo soy Loret, Fox. ¿Krauze no dijo que es Loret, no? Es mañoso, pero así famosos, me imagino que los dirigentes del PAN, del PRI".

López Obrador también atizó a la prensa internacional.

"Entonces, que entiendan, que comprendan, que no nos podemos quedar callados, que vamos a sacar adelante el proyecto de transformación y que va muy bien y que si el Washington Post defiende a la mafia del poder en México, allá ellos, y el New York Times defiende, pues allá ellos, hay otro, un inglés, no sé si al Financial Times, lo mismo, el Economist, porque las empresas de esos países saqueaban, con la complicidad de funcionarios de la llamada clase política mexicana".

Y agregó que no fueron muchos los que participaron en el foro ciudadano de apoyo al periodista.

"No sé cómo le llaman a eso, para que todos pusieran 'todos somos Loret', imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza, 'todos somos Loret', afortunadamente no fueron muchos, porque hay unos muy vivillos, que ahí andan todavía ensarapados, pero otros que ya sabemos, desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzarnos, son conservadores", dijo.

"Lo importante es que ahora ya se están quitando la máscara, porque engañaron durante muchísimo tiempo de que eran liberales, independientes de la sociedad civil y ahora ya todos son Loret, digo, no todos, afortunadamente".

El Presidente dijo que pedirá al INAI indagar los ingresos del periodista Loret de Mola, aunque se le comentó que ese instituto solo investiga a funcionarios.

"Voy a pedir al Instituto de la Transparencia, lo que pasa es que, como me fui de gira, no tuve tiempo para hacer el oficio, porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto y transparentar esto", urgió.

-El Instituto tiene que ver solo con funcionarios públicos, no es el caso, se le cuestionó.

"Yo también soy ciudadano", respondió AMLO.

-Pero los ingresos de Loret finalmente no es un servidor público, no tendría por qué informarlos el Instituto, se le insistió.

"No, todos estos medios tienen que ver con lo público, todos, todos, son entidades de interés público, con concesiones que otorga el Estado", reviró López Obrador.

Sobre su hijo, López Obrador reconoció que trabaja en la empresa de Daniel Chávez, un empresario que apoya en el Tren Maya, pero afirmó que no tiene ninguna relación de negocios con el Gobierno federal.

"Entonces, ayuda mucho y ese debate pues hay que continuarlo y lo que se dio a conocer ayer que se dio a conocer ayer de José Ramón de dónde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico del Tren Maya pero no cobra absolutamente nada ni tenemos ninguna relación de negocios, el no tiene ningún negocio con el Gobierno federal, no hay ningún problema de interés", indicó.

"Es de los empresarios que nos ayudan porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo y José Ramón pues está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear y hay mucho dinero de por medio, mucho dinero de por medio y no tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales, pero aún así celebro de que son pocos los que son como Loret, lo celebro, eso porque pues somos millones de mexicanos y no fueron millones".