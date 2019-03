Reitera EU amenaza de cerrar frontera

El Gobierno del Presidente estadounidense Donald Trump redobló este domingo su amenaza de cerrar la frontera sur, con México, un día después de recortar la asistencia a países centroamericanos acusados por Trump de enviar deliberadamente migrantes a Estados Unidos.





Frente a un aumento fuerte de las personas que buscan asilo procedentes de naciones de Centroamérica que viajan por México, el Presidente dijo el viernes que había una "gran probabilidad" de que cerraría la frontera esta semana si México no impide que los inmigrantes no autorizados lleguen a Estados Unidos.



También acusó, sin ofrecer evidencia, a países de haber "armado" caravanas de inmigrantes y enviarlas al norte.



En el programa "This Week" del canal de televisión ABC, el jefe de Gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo que Trump tenía pocas opciones en ausencia de cualquier respaldo de los demócratas para aumentar la seguridad fronteriza, o medidas para cambiar la ley de migración.



"Frente a esas limitaciones, el Presidente hará todo lo que pueda. Si cerrar las puertas de entrada significa eso, eso es exactamente su intención", dijo Mulvaney. "Necesitamos seguridad fronteriza y vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos".



La asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway dijo en "Fox News Sunday" que la situación en la frontera estaba en un punto álgido y que la amenaza del Presidente era en serio.



"Ciertamente no es un engaño. Hay que tomar al Presidente en serio".



Ninguno de los asesores de Trump dio detalles específicos o el momento para el potencial cierre de la frontera.