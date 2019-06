Reitera López Obrador comités escolares; recibirán recursos de la federación

Chihuahua.- Para mejorar la infraestructura de las escuelas de México se crearán comités en cada plantel que recibirán directamente recursos de la federación para evitar que sean desviados.





En sus dos mítines de la jornada en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que todas las escuelas del país deberán formar un comité con padres de familia, maestros y alumnos, que serán los que decidan qué recursos se emplearán por plantel.





Los apoyos para construir aulas, para darle mantenimiento a las escuelas, para que no se estén cayendo los techos, para que no estén mal los baños, para que haya mobiliario suficiente para que se cuiden las escuelas, se pinte, se conserven en buen estado, pues ya el dinero no va a bajar por ninguna dependencia”, explicó el titular del Ejecutivo.





López Obrador explicó que en cada escuela se hará una asamblea, se levantará un acta, se acreditará al comité y desde la Tesorería de la Federación, año con año, se entregará el dinero a el comité.

En su discurso en Hidalgo del Parral, el presidente puntualizó que en la reciente crisis migrante con los Estados Unidos se tuvo el apoyo de autoridades estadounidenses, entre quienes citó a Eric Garcetti, actual alcalde de Los Ángeles, cuyo abuelo fue residente en Parral.

En los tres mitines que realizó el presidente en Chihuahua el viernes y sábado no estuvo presente el gobernador Javier Corral.

A su arribo a la capital del Estado el pasado viernes ambos se entrevistaron en el Palacio de Gobierno.