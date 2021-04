Relaciona Bonilla a Hank Rhon con cártel criminal

Ciudad de México.- El Mandatario estatal, Jaime Bonilla, acusó al actual candidato a Gobernador por el Partido Encuentro Solidario, Jorge Hank Rhon, de los homicidios en Baja California, y relacionó al ex Alcalde con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Yo lo señalo, a Jorge Hank, como cabeza en el Estado de este grupo criminal, o sea, siento que Jorge Hank está detrás no nada más de esto, sino de todo el operativo del alto índice de criminalidad que existe en Baja California", subrayó Bonilla esta mañana.

"Pienso que Jorge Hank está detrás de todo esto y de los altos crímenes y homicidios de Baja California, pero de muchos años. El hecho que no estuvo en el Gobierno no quiere decir que no operó una célula criminal en todo el Estado. Es el verdadero generador de violencia, trajo los 'comandos negros' cuando era Presidente Municipal, juró que iba a ser Gobernador y entonces sí que nos agarren confesados", expresó en una transmisión en vivo.

"El día que Jorge Hank se vaya de Baja California se acaba la violencia en un 80 por ciento, porque la violencia llegó con él, los que nacimos aquí y sabemos lo que ha representado", añadió.

Ayer, presuntamente, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazaron al Mandatario estatal para que haga su trabajo y ponga atención, entre otros funcionarios, al Fiscal General Guillermo "Titi" Ruíz Hernández.

Bonilla aseguró que a los presuntos criminales les dictaron el texto desde el Hipódromo.

"En el video le llaman 'Kiki' Ruiz, por cierto, es 'Titi', lo escribieron mal cuando le dictaron de ahí Hipódromo, no entendieron bien", apuntó.

Bonilla dijo que le parecía raro que un cártel "de ese nivel" se pelea con él por los grandes deudores del agua.

"Todos los caminos llevan al Hipódromo", resaltó, "de ese tamaño es la calaña es Jorge Hank, el criminal más grande que hemos tenido en Baja California, una persona que ha robado todo al pueblo, desde su padre (Carlos Hank) hasta él".

"El otro día presumía que era un hombre muy rico y no necesitaba entrar al Gobierno para robar, pues lo mismo pensaríamos nosotros de su papá, pero estuvo en el Gobierno y robó, y lo mismo él, porque para empezar donde duerme Jorge Hank son terrenos de la Nación", apuntó.

Tras hablar de Hank Rhon, Bonilla presentó en su transmisión a Luis Javier Algorri como su nuevo Secretario del Trabajo en Baja California, y a su vez ex Secretario de Seguridad Municipal de Jorge Hank Rhon cuando fue Alcalde y ex Jefe de Seguridad del Hipódromo.

Las campañas políticas comienzan el próximo domingo, algunas encuestas señalan que Hank se ubica en segundo lugar en las preferencias electorales para la Gubernatura, detrás de Marina del Pilar Ávila Olmeda, ex Alcaldesa de Mexicali.