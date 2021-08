Relleno de urna fue porque INE no las capacitó bien: Morena

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, dijo que lo ocurrido en una mesa de recepción en el Municipio de Orizaba el domingo pasado no fue el relleno de una urna, como lo denunció el INE, sino un error de las funcionarias que no fueron debidamente capacitadas por dicha autoridad.

En entrevista señaló que lo que se ve en el video difundido en redes sociales es la cancelación de las boletas que no fueron utilizadas durante la consulta popular del 1º de agosto pasado y que, por error, fueron depositadas al interior de la urna.

Ramírez Zepeta atribuyó esta falla a la falta de capacitación otorgada por el INE a las y los funcionarios de las mesas receptoras de la opinión y criticó que el video este siendo utilizado para desprestigiar la consulta popular.

"Hubo ahí una equivocación, es que las funcionarias del INE o las que estaban en las mesas de votación pues lo que hicieron es vaciarlas (las boletas) a la urna, pero están cancelando y ahí mismo se ve en el video, o sea, eso es una falta de capacitación propia del INE, que no les dio a los funcionarios, y no solamente a los funcionarios sino a todos los funcionarios que estaban ahí cuidando el voto del pueblo", indicó.

El líder local consideró que si bien eso es lo que se ve en el video, el encargado de investigar, determinar si hay responsables y establecer las sanciones correspondientes es el INE.

El domingo pasado, se dio a conocer un video en el que se ve a funcionarias de una mesa de recepción para la consulta popular en el Municipio de Orizaba, Veracruz, desprender boletas no utilizadas y rellenar una urna con éstas.

Ayer, el INE determinó computar en ceros el paquete de dicha mesa y presentar una denuncia ante Fiscalía General del Estado (FGE).

El morenista dijo desconocer si las mujeres que fungieron captadas en el video son militantes de Morena, y descartó que el INE pueda confirmar su afiliación, ya que el padrón del partido no ha sido verificado por el árbitro electoral.

"No puedo asegurar si son militantes de Morena o no. Es más, ni el INE lo va a poder asegurar, porque el padrón de Morena aún no está todavía reconocido por el propio INE", reiteró.

No obstante, rechazó que el partido haya tenido participación en alguna práctica irregular durante la jornada del domingo pasado, ya que los partidos políticos, incluido Morena, no tuvieron representantes en las mesas de recepción.

"Nosotros como partido político no tenemos nada que ver; no hubo injerencia de los partidos ni siquiera representantes de partidos políticos en cada mesa receptora", sostuvo.

Por el contrario, denunció que en Veracruz la cancelación de las boletas comenzó a las 14:00 horas y no a las 18:00 horas, como en cualquier jornada electoral.

Además, criticó que el video difundido en redes sociales se utilice para desacreditar la consulta popular y recordó que el Municipio de Orizaba es gobernado por el PRI, partido al que acusó de no cuidar el desarrollo del proceso del domingo pasado.

"Recordemos, ahí mismo, en ese municipio gobierna el PRI, y el PRI está peleando que se le dé el triunfo en esta elección, imagínese, si ellos mismos reconocen que hubo urnas que se embarazaron, pues ahora sí están peleando que así consiguieron el triunfo", consideró.