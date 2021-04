Renuncia a candidatura tras acusaciones de abuso sexual

Ciudad de México.- Tras ser acusado por intento de violación y abuso contra mujeres de la Universidad Anáhuac, Isaac Ferez Esparza renunció a la candidatura a diputado federal por el distrito 11 del Estado de Veracruz, correspondiente al Municipio de Coatzacoalcos.

A través de redes sociales, el aspirante consideró que estos señalamientos tienen el objetivo de desprestigiarlo moral y políticamente.

"No se me hace justo lo que me están haciendo desde el anonimato cobardemente porque yo sé mi verdad y sé que nunca he hecho daño a nadie, al revés, estoy aquí para servir", comentó.

"Por congruencia conmigo, con mis ideales, con mi partido y con los tiempos tomo la decisión de renunciar a la candidatura para ponerme a disposición de poder enfrentar estas arteras difamaciones".

El joven de 22 años de edad lamentó ser blanco de lo que consideró una "guerra sucia" sin existir una acusación formal.

"Estén atentos a mis redes sociales porque esto se va a esclarecer y siempre daré la cara, sé que la verdad me hará justicia", añadió.

"Y rezo mucho por aquellos que injustamente me hicieron daño, los perdono".

Esta semana, la colectiva Brujas del Mar y la cuenta de Twitter "Me Too Anáhuac" acusaron que el estudiante ambientalista tiene múltiples denuncias por intento de abuso sexual y violación en esta escuela privada.

"En los testimonios las víctimas mencionan que así como han sufrido abusos han sido amenazas por Isaac por el poder que él y su familia tienen", señala la denuncia pública.

"Estudia en la Anáhuac y algunas víctimas iniciaron los protocolos de denuncia interna. Sin embargo, se desconoce si la institución les dio seguimiento y si hubo alguna sanción, ya que se apelaba a la confidencialidad del proceso por protección de datos personales".