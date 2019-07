Renuncia Lomelí como delegado en Jalisco

Ciudad de México.- Carlos Lomelí renunció a su cargo como delegado del Gobierno federal en Jalisco, tras acusaciones de conflicto de interés por contratos que ha obtenido con Gobiernos estatales y federal.

"El día de hoy tomé la decisión de separarme del cargo de Delegado de Bienestar en Jalisco, lo hago con un profundo sentido de responsabilidad y con claridad de miras y prioridades", tuiteó.

"Primero la Patria y su transformación, después estamos las personas. Hoy tomo distancia para que el ruido de la politiquería no afecte el trabajo que debe hacerse en Jalisco, reitero mi compromiso de trabajar por México, mi agradecimiento y lealtad al Presidente @lopezobrador_".

REFORMA publicó que Lomelí, ex candidato de Morena a la Gubernatura de Jalisco en 2018, ha tejido en los últimos 13 años una extensa red de 24 empresas, que al amparo de Gobiernos estatales y el federal le han permitido obtener contratos por hasta 7 mil millones de pesos.

El mes pasado, el bloque opositor en el Senado de la República promovió un exhorto para que la Secretaría de la Función Pública abra una investigación y rinda un informe sobre la situación patrimonial y de posible conflicto de interés del ex superdelegado.

Suscrito por los coordinadores parlamentarios del PAN, MC, PRI y PRD, el Punto de Acuerdo apremia a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar los contratos obtenidos por el grupo farmacéutico vinculado al funcionario.

Esta renuncia se da en el marco de una visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Jalisco, en la que sostuvo una reunión con empresarios de Guadalajara.