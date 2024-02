Renuncia mando de seguridad de Cancún; llega otro marino

Toluca, México.- Ante la violencia que impera en Cancún, Quintana Roo, el Capitán de Navío Carlos Ernesto D'amiano Sumuano rindió protesta como nuevo titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT) del Municipio Benito Juárez, en sucesión de José Pablo Mathey Cruz, también marino que renunció "de manera voluntaria".

La designación unánime al marino en el cargo fue enlistada en la 43 Sesión Extraordinaria de Cabildo, encabezada por la Edil Ana Paty Peralta, cuya gestión de sustituta de Mara Lezama (actual Gobernadora) acaba este año.

"Capitán, le estamos entregando una de las máximas responsabilidades de nuestra ciudad, la seguridad de nuestras y nuestros ciudadanos y visitantes; esperamos mucho de usted. Confío que sabrá estar a la altura de esta encomienda", dijo Peralta en la sesión Peralta.

Cancún cerró 2023 cerró con 310 asesinatos, 479 robo de autos, 896 robos a transeúnte en vía pública, mil 365 robos a negocio y 63 extorsiones.

Sin embargo, reconocieron autoridades estatales, la cifra negra es más alta.

"Nuestra base va a ser la coordinación, tenemos que mejorar todo eso, vamos a ver cuatro territorios principales en los cuales se está trabajando la Secretaría Estatal, yo me voy a alinear a ellos para poder trabajar en conjunto y poder hacer un mejor trabajo a nivel local", dijo D'amiano Sumuano a medios locales.

El nuevo mando externó que la ciudad está en crecimiento, por lo que deben existir ajustes en los recorridos y en la sectorización.

"Eso lo vamos a ir analizando (...) estamos entre el 10 y 15 lugar con más homicidios dolosos", comentó.

Indicó que si bien el trabajo de las autoridades está en la prevención, los ciudadanos deben denunciar.

"No solamente es la Policía, es la ciudadanía", reiteró.

La coordinación, añadió, también será con la Marina y el Ejército.

No obstante, no dio plazos para disminuir la violencia en Cancún. "No es un asunto de matemáticas", zanjó.