Renuncia 'Mijis' a bancada del PT en SLP

Ciudad de México.- El diputado de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, conocido también como "El Mijis", renunció este lunes a la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local.

De acuerdo con el documento presentado, el legislador potosino se declaró diputado sin partido.

"Presenté mi renuncia formal al PT. Mis ideales están con la 4T, no con los grupos que se empeñan en hacer política enferma: con corrupción, bajo amenaza, por dedazo y en lo oscurito", publicó esta tarde en su cuenta de Twitter.

"Denuncié varias veces la podredumbre que hay en el PT de SLP; la neta, no pertenezco ahí!".

Este mismo día, Carrizales criticó la consulta realizada ayer en Baja California para ampliar de dos a cinco años la Gubernatura del morenista Jaime Bonilla.

"Odiamos a los políticos gandallas del pasado, no podemos ser como ellos. Ninguna consulta ni estrategia política puede legitimar que @Jaime_BonillaV amplíe su mandato.

"Dejen de simular democracia; demuestren que somos una verdadera transformación y la mera verdura del caldo", comentó.