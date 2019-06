Renuncia Narro al PRI; acusa simulación

Ciudad de México.- Tras una militancia de más de 46 años, José Narro, quien buscaba dirigir al PRI, informó que renuncia al partido.

En un video en sus redes sociales, acusó simulación en el proceso para elegir al nuevo presidente del tricolor.

"Hoy hago pública mi decisión de renunciar a formar parte de la #simulación en el proceso de elección de la nueva dirigencia de mi partido, pero también mi renuncia al PRI Oficial México, partido en el que milité por más de 46 años", tuiteó.

El ex aspirante consideró que el PRI volvió a formas centralistas y autoritarias que se creían superadas.

Además, denunció falta de democracia interna y lejanía de la militancia.

"Son groseros los indicios de intervención del Gobierno federal en la misma dirección", aseveró.

La líder nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, lamentó la renuncia.

"En el @PRI_Nacional lamentamos la decisión de @JoseNarroR de renunciar a nuestro partido. Reconocemos su trayectoria, prestigio y sobre todo su calidad moral y compromiso con México", tuiteó.

Ivonne Ortega, aspirante a la dirigencia, coincidió con las razones de Narro.

"Lamento que el doctor @JoseNarroR se vaya del PRI. Coincido en todas sus razones, las suscribo. Pero creo que no debemos rendirnos, en la lucha por el PRI no puede ganar la cúpula. Vamos con todo para recuperar al partido", expresó.