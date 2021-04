Renuncia Senador a Morena; acusa mafia del poder

Ciudad de México.- La bancada de Morena perdió esta tarde un escaño.

El senador potosino Primo Dothé anunció, sorpresivamente, su renuncia a las filas del Movimiento y a su escaño y acusó que la mafia der poder está en las candidaturas de Morena.

Morena se quedará con 61 elementos en el grupo parlamentario.

"Anuncio mi renuncia a la militancia en el partido Morena, y por ende a las responsabilidades como consejero nacional y como consejero estatal", expresó al filo de las 16:30 horas de este jueves en el Patio del Federalismo de la Cámara alta.

La cúpula de Morena, argumentó Dothé, ha comenzado a pulverizar la solidez moral que durante la mayor parte del tiempo de su existencia como partido político concilió los intereses legítimos de la militancia y de la población.

"No podíamos sepultar a nuestra propia historia, no debíamos cerrar los ojos ante lo terriblemente obvio. No nos debía ser permitido simular. ¿No identificamos y acuñamos el concepto de la mafia del poder e incluso precisamos con valor hasta el nivel personal las traiciones al pueblo de México. Hoy, nadie lo puede negar sin faltar a la verdad, una buena parte de esta mafia del poder está en las candidaturas de Morena".

Dothé aseguró que en San Luis Potosí Morena ostentaba la proyección de triunfo en cuatro de los siete distritos federales electorales.

"Pero la dirigencia nacional de Morena decidió otorgar precisamente estos cuatro distritos a un sector de la mafia criminal cuyos expedientes están contenidos y congelados en la Fiscalía General de la República y muy identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera".

"Esta decisión no fue una componenda política sino un verdadero pacto con la alta criminalidad", sentenció.