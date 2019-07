Renuncia Urzúa por 'imposiciones' y 'extremismo'

Ciudad de México.- Carlos Urzúa renunció a su cargo como Secretario de Hacienda, al argumentar que han habido decisiones de política pública sin sustento.

"No sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su Administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público", señaló Urzúa a través de una carta publicada en su cuenta de Twitter.