'Renuncia' y reinstala Muñoz Ledo a Sánchez Cordero

Ciudad de México.- Ante los rumores de su renuncia como Secretaria de Gobernación, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, le deseó suerte a Olga Sánchez Cordero, aunque después recibió una llamada en la que la funcionaria confirmó que sigue en el cargo.

En San Lázaro, el legislador de Morena indicó que había recibido "noticias" de que había renunciado y luego que no era así.

-¿Ustedes tienen confirmación de eso?, preguntó a los reporteros.

"Yo tengo dos noticias claras: una hace una hora, que había renunciado, y otra, hace 10 minutos, en el portal no hay nada. No puedo opinar", señaló el diputado.

. En cualquier caso, yo le deseo lo mejor a mi querida amig"Sánchez Cordero es una mujer muy talentosa, muy culta y muy apegada a la ley, pero también es cierto que las presiones en un País tan complicado son muy grandesa Olga Sánchez Cordero".

Minutos antes, tras una reunión con campesinos inconformes, Muñoz Ledo concluyó el encuentro reconociendo los problemas del país.

"Esperemos que Cuarta T no vaya a convertirse en un cuarto trancazo", expresó.

Más tarde, reveló que la funcionaria lo llamó para decirle que seguirá en el cargo.

"Gracias querida @M_OlgaSCordero por tu llamada que confirma tu continuidad en el cargo. Toda la Mesa Directiva de la Cámara de @Mx_Diputados te aplaudió. Confiamos en tu comportamiento democrático", tuiteó Muñoz Ledo.

En medio de la confusión sobre la renuncia, en el Senado de la República trascendió el nombre del zacatecano Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, como probable sucesor.

"Se está manejando el nombre del senador Ricardo Monreal", confió una fuente.