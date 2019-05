Renunciará AMLO a facultad para condonar impuestos

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana firmará un decreto en el que renuncia a su facultad para condonar impuestos.

"Voy a emitir un decreto, que no tiene nada que ver con el autoritarismo, dentro de mis facultades, en el que voy a renunciar a esa facultad y durante el sexenio no va a haber condonaciones de impuestos", declaró en su conferencia mañanera.

"Aclarando que no es lo mismo condonar o devolver, porque, de acuerdo con la ley, hay lo que se debe devolver, para que nuestros adversarios, ¿sí se entiende a quién va dirigido? Bueno, a quienes han sido privilegiados y allegados al régimen y que les han condonado muchísimo dinero".

El mandatario dijo que están terminando una investigación sobre cómo se condonaron impuestos por miles de millones de pesos en los Gobiernos del periodo neoliberal.

"Eso se termina, no es justo que pague impuestos el pueblo raso", dijo.

El tabasqueño pidió esperar a la próxima semana para saber quiénes fueron beneficiados con esas condonaciones.

"Espérense la semana próxima, si todavía no terminamos de limpiar el Gobierno", expresó.

"Les vamos a dar a conocer cuánto se condonó por sexenio, hasta donde tengamos información, cuando menos los últimos tres sexenios".