Reporta CNDH 6 mil 614 menores desaparecidos

Ciudad de México.- Entre enero de 2000 y abril de 2018, se registraron 6 mil 614 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el País, reportó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, afirmó que el 59 por ciento de los casos corresponden a mujeres y 41 por ciento a hombres.

"Estos casos requieren una atención especializada y diferenciada y constituyen una de las dimensiones más graves y aberrantes de ese problema", sostuvo.

"Que representa no sólo uno de los pendientes, sino el más grande, en materia de derechos humanos y de administración e impartición de justicia en México".

González Pérez advirtió que la situación de inseguridad y violencia que se vive en el País repercute, en general, en el desarrollo de la niñez.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), advirtió que no se cuenta con un ambiente que cuente con las condiciones propicias para ello.

"Nuestras niñas y niños no deben vivir con el temor de ser cooptados por el crimen organizado, de ser privados de su libertad para ser sujetos de la trata de personas en alguna de sus modalidades", mencionó.

Otras problemáticas que enfrenta la niñez, abundó González Pérez, son uso de alcohol y drogas, el acoso escolar o bullying, y la obesidad infantil.

Exige recursos suficientes

El Ombudsman resaltó que no sólo se requiere del compromiso y la voluntad de las autoridades para atender estos problemas, sino también de recursos económicos, materiales y de personal, suficientes y adecuados.

"En cantidad y calidad, para que los mecanismos de cumplimiento y exigibilidad de los derechos humanos sean eficaces para la atención de la población menor de edad", agrego.