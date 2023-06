Reporta edil de Huetamo 8 muertes por golpes de calor

Agencia Reforma

Michoacán.- Pablo Varona Estrada, alcalde de Huetamo, aseguró que tiene el registro de al menos ocho personas muertas en cuatro días por golpes de calor y falta de energía eléctrica, y al menos 80 comunidades todavía sin luz, luego de que todo el municipio y el de Zirándaro se quedaran sin luz por la quema de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Son personas de la tercera edad que lamentablemente muchas de ellas viven solitas. Que, aunque sus familias cuidan de ellas en estas circunstancias de altas temperaturas -porque hemos llegado hasta los 50 grados y sin luz- pues se viene el infarto. Estoy esperando el reporte de Protección Civil Municipal, pero hasta hoy he sabido de al menos ocho personas", dijo el Edil vía telefónica.

"Tengo hasta hoy en día comunidades que no tienen luz y no sólo en Huetamo, en Zirándaro está igual. En la cabecera municipal ya hay, pero tengo 288 comunidades y de esas 288 comunidades alrededor de unos 80 que no tienen luz todavía y de las que tienen ahorita el voltaje está bajo que no pueden encender una bomba para sacar el agua, y eso me lo dijo el mismo ingeniero de la CFE que me llamó de Cuernavaca. Me dijo: 'no alcanza para sacar el agua, pero pronto se va a restablecer, entre hoy y mañana'".

Varona Estrada informó que por la mañana le llamó el Ingeniero Humberto Orozco Contreras de la CFE, subgerente de Distribución Centro Sur, para decirle que no estaba enterado de la gravedad, pero que entre hoy y mañana se resolverá el problema. Por eso es que el alcalde consideró que el presidente López Obrador no estaba enterado.

"Yo creo que no le informaron bien al señor presidente, yo creo que no le informaron la realidad, yo creo que él dijo lo que le informaron, pero acá nosotros como sea estamos haciendo frente a los problemas", expresó el Alcalde que llegó al cargo en 2021 por el PRD.

La subestación de la CFE se quemó el sábado, seguramente por falta de mantenimiento, pero el problema ya venía de tiempo atrás, indicó el alcalde.

La CFE construyó sus instalaciones desde hace más de 30 años cuando había menos de 25 mil habitantes en Huetamo y ahora hay 55 mil y todos se quedaron sin luz, ni para sacar el agua, y menos para el aire acondicionado, por lo que Varona Estrada tuvo que tomar medidas drásticas como rodar el agua -aunque no potable- de la presa de Chihuero, concesionada a particulares, y alcanzó para surtir al menos a la mitad de la cabecera municipal.

"Hoy hablé con el gobernador (de Michoacán, Alfredo Bedolla) por teléfono y le dije que si me respalda en esta decisión que tomé, porque hay personas ahí medio complejas y con el riesgo que se tiene... pero yo tengo que asumir esa responsabilidad de responder a la gente en la medida de nuestras posibilidades", dijo el Presidente del municipio en el centro de Michoacán, donde se reportaron más de 44 grados este jueves.

Agregó que hoy ha hablado cinco veces con la alcaldesa de Zirándaro, Tania Pacheco, quien vive una situación parecida por las altas temperaturas y la falta de electricidad y agua.

"Hay gente que se quedó a vivir a dormir en la azotea y en los corredores, en los patios. Quien tiene patio, pues se quedó en el patio; quien no tiene patio, pues se sube a las azoteas", dijo.

Varona Estrada recordó que por la quema de la subestación hubo alarma de escasez de la gasolina, pero que no hizo falta debido a que cada una tiene sus plantas.