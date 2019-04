Reportan 18 incidentes en frontera en 4 años

Ciudad de México.- En los últimos 4 años, tanto militares de México y Estados Unidos han invadido la frontera en común, sin ameritar una intervención de alto nivel, dijo el Canciller Marcelo Ebrard.

En el último caso, argumentó, los soldados mexicanos patrullaban en territorio estadounidense, pero no lo hicieron intencionalmente.

Incluso, justificó, ambos Gobiernos se comunicaron el mismo 13 de abril y coincidieron en que era un incidente "sin mayor trascendencia", por lo que no ameritó una nota diplomática.

"Se han dado unos 18 incidentes en los últimos 4 años, y hay un procedimiento y protocolo porque hay, sobre todo donde está el río, zonas donde puede haber confusión, entonces tenemos un protocolo armado para evitar que haya dificultades", informó.

Explicó que cuando se detecta que soldados estadounidenses pisan territorio mexicano y viceversa, inmediatamente se envía una nota diplomática y, si el hecho es considerado como grave, se convoca a una reunión de alto nivel.

"En este caso no fue así, sino que los elementos nuestros estaban en el borde más bien del lado de ellos, entonces no pasó mayores, y no se generó ninguna nota, ni de México ni de ellos, se aclaró en el acto", aseveró.

En lo que va de la Administración, este es el primer incidente, sin embargo, ninguno de los 17 anteriores han derivado en un enfrentamiento entre los militares.

Al cuestionarle si habrá alguna sanción para los soldados mexicanos, Ebrard aseguró que no.

"Pero por qué, ellos estaban haciendo un patrullaje, no cometieron ninguna falta ni lo hicieron intencionalmente, y una vez que se aclaró, los mismos norteamericanos tampoco le habían dado importancia", justificó.

"Cuando son asuntos muy importantes, pues inmediatamente se genera una nota diplomática o se realiza una reunión de alto nivel y esto no lo ameritaba".

Frente a la acusación del Presidente Donald Trump de que los soldados mexicanos apuntaban a los suyos probablemente para distraerlos y proteger a traficantes en la frontera, el Canciller aseguró que no debatirá con el Mandatario esos dichos.

"Eso ya es otra cosa. No tenemos una política de tuits", aclaró.

El Canciller indicó que hasta el momento Estados Unidos no ha enviado más elementos a la franja fronteriza.

"La situación que tenemos en la frontera es la habitual, no tengo el reporte de algún cambio", apuntó.