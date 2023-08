Reportan 514 desaparecidos en Lagos de Moreno

Lagos de Moreno, México.- Las familias de desaparecidos en esta localidad afirman que ahí no hay Estado de derecho y esto va de la mano con las estadísticas, que indican que es el quinto municipio de Jalisco con más desapariciones.

Según la base de datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), en Lagos hay 514 personas desaparecidas, casos que se denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco, con corte al 31 de julio.

Entre esas víctimas hay desapariciones múltiples: el 7 de julio de 2013 fue el caso de siete jóvenes de entre 18 y 22 años; tras el hecho, las autoridades anunciaron un blindaje en la zona y un operativo de búsqueda que días después llevó al hallazgo de los cuerpos en un predio.

En mayo de 2015 desapareció Carlos Adrián Romo López; su mamá, Mayra López, aseguró que se lo llevaron junto con otros seis jóvenes en la Colonia San Miguel, la misma en la que desaparecieron recientemente los cinco amigos, el 11 de agosto.

"Aquí en Lagos hay muchísimos desaparecidos, igual que en todas partes, el común denominador tiene un por qué, nosotros somos un cruce importante y un lugar que todos quieren", afirmó Mayra.

Las desapariciones en Lagos de Morelos, Jalisco, son una muestra de la falta del Estado de derecho que azota a la región, así como de la inacción de las autoridades, acusaron madres buscadores.

"Yo creo que es un flagelo, lo peor de todo, lo más triste, es que no existe Estado de derecho, no lo hay en todo el País, es lo más triste, y nadie puede estar por encima de eso. El día en que entendamos que nadie está por encima del Estado de derecho vamos a poder controlar muchas cosas que perdimos", aseguró López.

Por su parte, Catalina Mireles, integrante de organización Hasta Encontrarles Lagos de Moreno, lamenta que la Fiscalía estatal no indague los casos y que incluso sean los investigadores quienes pregunten por avances a las familias.

"Es lo mismo de hace 10 años, de hace ocho años, y los recientes. No hay avances, la Fiscalía pregunta '¿qué han sabido de él? Es que pregunten a los amigos'. No, señor, es que a usted le toca preguntar, no a mí, si usted como Fiscalía corre peligro, imagínese nosotros. Es lo mismo siempre, no hay resultados", lamentó.

Actualmente, ella y otras 59 personas integran el colectivo; sus denuncias van de 2010 hasta el pasado 30 de junio, y todos coinciden en que no hay avances reales en las investigaciones.

Grupo REFORMA publicó que el municipio, la Región Altos Norte y el triángulo que se ubica entre Lagos, Tepatitlán de Morelos y Colotlán, afrontan una disputa territorial entre una facción del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.