Reportan contaminadas 3 playas de Acapulco

Ciudad de México.- De 273 playas monitoreadas previo al periodo vacacional de diciembre, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó que tres de Acapulco, Guerrero, se encuentran contaminadas y no son aptas para uso humano.

Se trata de las playas Suave, Icacos y Manzanillo, las cuales rebasaron los límites establecidos de 200 enterococos en 100 mil mililitros de agua y fueron catalogadas como no aptas para uso recreativo.

Además, la dependencia informó que, en el caso de la Playa Concepción Bamba, ubicada en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, no cuentan con resultados disponibles debido a que se presentaron problemas técnicos que impidieron realizar el muestreo.

Las 269 playas restantes, equivalentes al 98.9 por ciento de los destinos analizados, se reportan aptas para uso recreativo en este periodo vacacional de fin de año, pues cumplen los criterios de calidad establecidos como rangos de protección a la población usuaria.

La Cofepris detalló que analizó en laboratorio más de mil 800 muestras de agua de mar de 273 playas en total, ubicadas en 70 destinos turísticos de los 17 estados costeros del País.

En un comunicado, explicó que la autoridad sanitaria, en coordinación con las autoridades estatales de salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, realizó la toma de muestras de agua de mar durante las semanas previas al actual periodo vacacional.

Esto para monitorear la bacteria Enterococcus faecalis, la cual es muy resistente a condiciones adversas y puede desarrollarse en un ambiente con 6.5 por ciento de cloruro de sodio, pH de 9.6 y entre 10 y 45 grados centígrados.

Recordó que los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud (Ssa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establecen que una playa implica un riesgo sanitario si sobrepasa el límite de 200 Enterococos en 100 mililitros de agua.

"La calidad de agua en los centros turísticos es un factor primordial para garantizar la protección de la salud de los usuarios, por lo que la autoridad sanitaria realiza estas pruebas desde 2003 con un enfoque preventivo", expuso la Cofepris.

La dependencia llamó a la población a colaborar para mantener la limpieza de los litorales durante esta temporada vacacional y a reportar cualquier anomalía relacionada con la calidad de agua en las costas.

Los reportes se pueden hacer directamente en los Comités de Playas establecidos en los diferentes destinos turísticos del país, así como en las páginas de internet de la Cofepris y la Semarnat.