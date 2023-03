Reportan desaparición de 7 mujeres en Celaya

Celaya, México.- Al menos siete mujeres fueron reportadas como desaparecidas en la zona norponiente de Celaya, Guanajuato, durante la última semana; seis de ellas desaparecieron el mismo día y se presume que estaba juntas cuando fueron vistas por última vez.

Paulina Berenice Reséndiz, de 25 años; Mariana Gutiérrez, de 19; Yoselin Daniela Zamorano, de 20; Sandra Daniela Paredes, de 24; Gabriela Barbosa, de 48, y Rosa María Pérez, desaparecieron el pasado 7 de marzo.

A través del Protocolo Alba del Estado de Guanajuato se emitieron los seis boletines informativos sobre la desaparición de las mujeres; sin embargo, se desconoce la información precisa del momento en que fueron vistas por última vez.

Reportes extraoficiales apuntan que estaban juntas o al menos muy cerca una de otra, cuando desaparecieron.

En redes sociales se ha esparcido el rumor que se encontraban camino a San José de Guanajuato, cerca del Fraccionamiento Álamo Country Club, sin que las autoridades hayan confirmado información oficial al respecto.

"Hoy es el cuarto día sin saber de ti, mamita, te necesitamos como no tienes idea. No pierdo la esperanza de volver a verte, abrazarte y no soltarte", escribió en una publicación en redes la hija de Rosa María Pérez.

"Algo dentro de mi corazón me dice que aún estás bien, le ruego tanto a Dios poder encontrarte, poder saber que estás bien, ya quiero despertar de esta pesadilla y regreses a casa, no me cansaré de buscarte hasta encontrarte", agregó.

"Mi mamá está desesperada buscando cualquier información sobre ella, pero nadie la ha visto. Ese día llevaba puesto un vestido negro rayado con blanco y zapatillas negras", escribió un familiar de la joven Sandra Daniela.

De acuerdo con familiares de Yoselin Daniela Zamorano, la joven salió de su casa con unas amigas el día martes y ya no regresó. Ella es originaria de Celaya y expresaron que temen por su salud, ya que hace tan solo dos meses dio a luz a su bebé.

Este sábado, Protocolo Alba difundió la ficha de otra mujer desaparecida más, identificada como Sandra Martínez Cruz, de 31 años.