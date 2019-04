Reportan en 4 años 4,299 menores asesinados

Ciudad de México.- De enero de 2015 a marzo de este año fueron asesinados en el país 4 mil 299 menores de 18 años y la tendencia es que estos crímenes continuarán en la presente Administración si no se hace un cambio en la estrategia de combate a la delincuencia, advirtió Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de REDIM.

En conferencia de prensa, Pérez García dijo que el homicidio de niñas, niños y adolescentes representa el cuatro por ciento del total de homicidios cometidos en el país.

"El mes más violento para la población de 0 a 17 años fue junio de 2018 donde 222 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida de forma violenta (7.4 muertes al día durante este mes); el segundo mes más violento fue septiembre de 2016 donde se registraron 162 muertes violentas", señala el reporte.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dijo Pérez García, ha venido dando seguimiento a los homicidios cometidos en México en la última década, particularmente a los que tienen como víctima a los menores de edad.

Las estadísticas, enfatizó, demuestran que si no se cambia la estrategia de enfrentar la violencia con el Ejército, ahora con la Guardia Nacional, los homicidios no van a disminuir.

"No vemos ninguna diferencia en la estrategia de seguridad de (Felipe) Calderón, (Enrique) Peña Nieto y Andrés Manuel (López Obrador), es la misma continuidad. No sé si son los mismos, si son iguales, pero es la misma estrategia.

"¿En qué se basa?: militarización, centralismo desde lo federal, no se fortalece lo municipal ni lo estatal, más efectivos en el territorio, muy poquitas carpetas de investigación y casi nadie sentenciado", indicó.