Reportan estables a mexicanos heridos en Jordania

Ciudad de México.- El Embajador de México en Jordania, Roberto Rodríguez Hernández, informó que los tres mexicanos heridos en un ataque perpetrado por un hombre en Jordania ayer están estables.

En entrevista con REFORMA, el diplomático dijo que los tres están en el Hospital Militar de Amman, en la capital de Jordania, luego que dos de ellos fueran intervenidos quirúrgicamente.

Rodríguez explicó que los heridos, atacados por un individuo armado con navaja en el sitio arqueológico de Jerash, son una mujer, su hija y su yerno.

La más grave, la hija, presentó heridas en la espalda y ruptura de una arteria, por lo que tuvo que ser operada de emergencia ayer en el Hospital General de Jerash, donde participó personalmente el Ministro de Salud de Jordania, Saad Fayez Jaber.

El yerno tuvo que ser trasladado a Amman en helicóptero y en la noche fue operado para extirparle un riñón para evitar complicaciones.

"Afortunadamente los dos, la hija y el yerno, ya están en estado estable en el Hospital Militar de Amman, que es uno de los mejores de la región", dijo Rodríguez en entrevista telefónica.

La madre resultó con heridas en un costado que no requirieron de intervención quirúrgica y será dada de alta en dos días.

De acuerdo con el Embajador mexicano, los tres heridos estarán en observación en los próximos días y el domingo se decidirá si la hija tiene que ser intervenida otra vez.

El representante relató que a la primera que entrevistaron, tras recibir una notificación de la Cancillería de Jordania del ataque, fue a la madre, quien se encontraba muy consternada.

"Nos dijo que el ataque vino de la nada. Dice que sintió que algo andaba mal y vio caer a su hija y luego a su yerno", expuso.

"Afortunadamente había dos turistas mexicanos que son médicos y acudieron a ayudar a las víctimas para detener la hemorragia".

Cuestionado sobre el agresor, que desde ayer fue detenido, Rodríguez afirmó que todavía no se tiene información adicional de cuáles fueron los motivos del ataque.

No obstante, calificó el ataque como un hecho aislado y aseveró que Jordania es un país muy estable y seguro.

"Han venido cerca de 10 mil turistas mexicanos de los casi 4 millones de turistas mexicanos que ha habido este año", manifestó.

Rodríguez recordó que hubo heridos de otras nacionalidades, que corresponden al guía del grupo, una turista suiza y un policía que detuvo al agresor, e informó que fueron visitados por la Embajada mexicana para conocer su estado de salud y agradecerles por la valentía.