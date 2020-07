Reportan falla masiva de internet en el Valle de México y ocho estados del país

Durante las primeras horas de este lunes 27 de julio, diversos usuarios registraron fallas masivas en los servicios de los proveedores Izzi y Axtel. A pesar del inconveniente, el sistema fue reestablecido satisfactoriamente en ocho estados afectados, aunque las compañías de telecomunicaciones no han ofrecido una explicación al respecto.

De acuerdo con el monitoreo de Fing, página especializada en el escaneo de red, la mayor afectación fue para clientes de Izzi, pues la interrupción del servicio duró unas seis horas e impactó, principalmente, en la capital de México y zonas aledañas de la metrópoli, tales como las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Tlalpan; además de Ixtapaluca, Naucalpan, Atizapán y Cuernavaca, Morelos. El alcance de esta deficiencia llegó hasta parte de Oaxaca, junto con la zona fronteriza de Jalisco y Michoacán.

Según esta plataforma irlandesa, la falla de Izzi comenzó a la 01:30 horas y fue reestablecida a las 07:30 horas. Mientras tanto, los usuarios externaron sus quejas vía Twitter.

Izzi registró fallas por unas seis horas, esto causó quejas en Twitter (Foto: Twitter@outagedetect)

Por su parte, las interrupciones en Axtel comenzaron a las 02:20 horas (casi una hora después que aquellas registradas en Izzi) y fueron resueltas 05:35 horas más tarde, alrededor de las 07:55 horas. Esta falla complicó las operaciones para usuarios de la capital en zonas como Polanco, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, así como de Zapopan, Jalisco, la ciudad de San Luis Potosí, San Pedro Garza, San Nicolás Garza y Monterrey Nuevo León, además de Aguascalientes.

En la madrugada, estas denuncias comenzaron a inundar redes de Facebook y Twitter, incluso, reportaron fallas en el servicio de Total Play. Izzi se posicionó en las tendencias luego de registrar fallas.

Sobre este Total Play, Down Detector apenas ha registrado 61 reportes (pico máximo a las 10:20 horas), pero fuera del margen en que se vio interrumpido el servicio para Axtel e Izzi.

“Yo reinicie el módem, el wifi, mi celular, le prendí una veladora y pinché no tiene servicio #izzi”; ”@ayudaizzi Pésimo servicio, se va el Internet y tarda horas en regresar. Y cuando hay, llega muy baja velocidad. Dónde están los 100 megas que contraté?”, fueron quejas en Twitter en las primeras horas que comenzó la falla, pues intentaban contactar a las empresas para que fueran resueltos sus problemas de conexión.

Luego que Izzi comenzaron fallas en Axtel, pero la compañía no ha explicado causa del apagón (Foto: Twitter@outagedetect)

Down Detector, que igual registra fallas en internet, registró 688 informes a las 01:51 horas de la madrugada de este 27 de julio; el pico más alto en las últimas 24 horas. De ahí, los reportes fueron a la baja pasando por los 450, 300, 200 100 y 60, hasta las 07.00 horas. El 98% de los problemas reportados eran fallas con la red de navegación web.

“Los informes de los usuarios indican que Izzi tiene problemas desde 01:41. http://downdetector.mx/problemas/izzi/ Retweet si usted también está teniendo problemas #fallaIzzi”, publicó, a las 01:41 horas la plataforma perteneciente a Ookla, empresa estadounidense y que detecta fallas en servicios digitales desde 2012.

De los totales afectados en Izzi, Fing determinó el pico de impacto más alto a las 01:50 horas en el 69.1% de suscriptores, esto fue, el 4.4% de usuarios en todo México.

Más de 80 millones son usuarias de internet en México, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares

Axtel tuvo el pico de apagón correspondiente al 32.4% a las 7:40 horas, esto significó una afectación al 3.3% de usuarios en todo el país, según una cronología basada en 80 sondas.

“@izzi_mx no tengo señal y me urge ; no deje uno de pagar un día porque cancelan y aparte cobran recargos ; que van a hacer para reparar , estoy trabajando en casa , también les voy a cobrar recargos”, escribió un usuario a las 02:16 horas y a quien la compañía respondió 14 horas después, como signo de la saturación registrada en atenciones a fallas.

En México hay alrededor de 80,600,000 millones de usuarios de internet, que representan el 70.1% de la población de seis años o más, según los datos más recientes del Instituto Federal de Telecomunicaciones publicados en febrero pasado. Al menos el 76.6% de la población urbana navega en la red, mientras que en la zona rural, las personas que usan internet son apenas el 47.7%.

Fuente: www.infobae.com