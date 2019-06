Reportan fuga masiva de migrantes por malos tratos en albergue

Tabasco.- "¿Cuál es la situación en la Casa del Migrante, por qué optaron por fugarse? Porque estamos sufriendo con la comida. Nos están tratando como unos perros. Cuando vamos al baño, sólo 5 minutos y dicen afuera, ya estuvo. Los niños están con calentura, están demasiado enfermos. Ayer a un señor le dio un paro y se quedaron, como si no tuviera nada"

Durante la mañana de este viernes decenas de migrantes protagonizaron una fuga masiva en un albergue en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Los migrantes en su mayoría salvadoreños y hondureños denunciaron malos tratos al interior del albergue, por lo cual decidieron fugarse.

"Porque no nos dan atención, no nos dan comida a la hora y no nos dan solución, queremos irnos para nuestro país", señaló un migrante.

"Tenemos 5 días de no bañarnos, sin comida, sin leche, sin nada. Mira yo embarazada, no es justo", dijo otro del grupo.

Tras el incidente, los migrantes corrieron por las inmediaciones de la carretera federal Villahermosa con dirección a Frontera.

Elementos de la Policía Estatal y Ministerial montaron un operativo para tratar de detener a los migrantes, de los cuales por lo menos 80 fueron detenidos y regresados al albergue en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.