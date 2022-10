Reportan que Murillo Karam está en terapia intensiva

Archivo / Agencia Reforma / El ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, ingresó a terapia intensiva luego de ser operado por un problema arterial

Ciudad de México.— El ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, ingresó a terapia intensiva luego de ser operado por un problema arterial.

Así lo reportó Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, quien pidió la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldivar, en comprensión y atención a su estado.

"Ministro @ArturoZaldivarL el Lic Jesús Murillo Karam está en terapia intensiva después de una cirugía urgente en el Hospital de Cardiología, si todo sale bien es impensable que regrese a prisión, ruego su intervención para que se resuelva el cambio de medida cautelar", apuntó en Twitter.

Apenas el jueves pasado, REFORMA informó que estuvo un día internado en el Hospital General de Xoco, para una revisión médica derivada de problemas con sus elevados niveles de colesterol.

Elementos de seguridad penitenciaria trasladaron en una ambulancia al ex funcionario de justicia del Reclusorio Norte a dicho nosocomio. Esto ocurrió el miércoles 19. Ese mismo día regresó a prisión.

Este medio consultó a Javier López, el abogado de Murillo Karam, quien indicó que debido al estado del inculpado no se han permitido las visitas.

"No sabemos mucho, pues no nos dan mayores informes aún. Sabemos que lo operaron de una arteria, y que está en observación.

"No, nos han dado detalles aún. No se permite el acceso y no hemos tenido más información", apuntó.

En cuanto tenga mayor información, dijo, la defensa legal analizará las acciones a realizar para garantizar su integridad.

"Una vez que tengamos los detalles (estado, diagnóstico e indicaciones) revisaremos las opciones legales", comunicó.

Murillo Karam fue detenido el pasado 19 de agosto y el 24 de ese mes, fue vinculado por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.