Reportero pide ayuda para salvar dos perros

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, dos perros que permanecían acorralados en lo alto del puente vehicular La Concordia en la Alcaldía de Iztapalapa, fueron rescatados por un reportero urbano de Grupo Imagen.

El reportero multimedios que se incorporaba en su motocicleta a la Calzada General Ignacio Zaragoza, captó a los animalitos que permanecían echados y temerosos, pegados al muro del carril de alta velocidad, por lo que solicitó ayuda a la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¡Urge ayuda para dos perritos atrapados en el puente de La Concordia, viniendo de la autopista MX-Pue a unos metros antes de incorporarse a Zaragoza! @NoticiasImagen", escribió en su cuenta de Twitter minutos antes de las 10 de la mañana.

Cansados de permanecer varias horas en el lugar, los animales se recostaron y sólo veían como pasaban los automóviles a gran velocidad, con el riesgo de ser atropellados debido a que sus cuerpos invadían el carril de alta velocidad.

Con el paso de los minutos y ante el riesgo de que los canes fueran golpeados por un vehículo que circulan en el lugar a grandes velocidades, tomó la decisión de subir caminando el puente y apoyarlos.

Seguramente les van a pegar a estos animalitos si no les mandan ayuda, voy a tratar de ponerme ahí para que por lo menos me vean (...) no se que reacción puedan tener los perritos, pero ya estoy con ellos, ojala me puedan mandar una patrulla, porque no tengo ni si quiera con que agarrarlos", dijo el reportero en una transmisión en vivo realizada en su cuenta.