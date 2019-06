Reprocha AMLO a morenistas por iniciativa

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que, pese a la mayoría de la bancada de Morena, el Congreso pretende modificar su iniciativa para prohibir que los funcionarios brinquen a la iniciativa privada.

La iniciativa promovida por AMLO establece que deben transcurrir 10 años una vez que se dejó el servicio público para poder contratarse en un empresa perteneciente al mismo sector.

"Mando la iniciativa a la Cámara de Diputados y no me di cuenta, tengo que andar pendiente, porque le bajaron de 10 a 5 años, y ahora en el Senado quieren desaparecer el artículo, ¡y eso que somos mayoría nosotros, los del movimiento! ¡Pero miren cómo se contagia este asunto (la corrupción)!", afirmó.

"Debe de haber una ley para que quien tenga un alto cargo no pueda en 10 años ser contratado por una empresa privada porque maneja información privilegiada", sostuvo.

En un mitin en el Jardín Bicentenario, en el Municipio de Nezahualcóyotl, ante miles de personas movilizadas por los encargados de formar los padrones de beneficiarios de los programas sociales, el Presidente pidió que lo ayuden a vigilar el buen funcionamiento del Gobierno.

"Esto no es el asunto de un solo hombre", dijo.

El Presidente entregó ahí programas sociales, acompañado por el Gobernador Alfredo del Mazo, a quien defendió de nuevo, como el martes, de los silbidos de sus miles de seguidores.

"Sugiero, recomiendo respetuosamente, que no nos peleemos (...) Es más, si queremos pelearnos hay que buscar a los que están arriba, como cuando estábamos en la escuela, si te quieres agarrar búscate el grandulón.

"Yo quiero aquí, aunque a algunos no les guste, pero yo siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega, yo quiero decirles que le tengo respeto y reconocimiento a Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México", indicó.

Entre los asistentes, cientos eran de la organización Antorcha Campesina, y algunos traían también mantas contra la Guardia Nacional.

"No a la intimidación de parte del Ejército", decían varios mensajes.