Reprocha Chihuahua visitas de 'corcholatas'

Chihuahua.- La Gobernadora panista María Eugenia Campos reprochó que las llamadas "corcholatas" de Morena vayan a Chihuahua a pasearse y no a atender los problemas que enfrentan los habitantes.

"Ellos mismos adelantaron los tiempos electorales, ellos mismos han dejado sus oficinas, no para estar en territorio con la gente, no para estar sintiendo el dolor, no para estar sintiendo las necesidades de los juarenses o de los chihuahuenses", acusó la Mandataria estatal.

"Dejaron sus oficinas para ir a hacer campaña, para levantar la mano, para andar en el glamour, para andar en la pasarela y no para atender a quienes les pagan cada quincena, y a quienes votaron por ellos", sentenció tras ser cuestionada en Ciudad Juárez sobre la promoción de las "corcholatas" en la entidad.

La Gobernadora consideró que este es un mensaje importante para los juarenses y chihuahuenses en general, a quienes describió como personas que saben diferenciar los tipos de gobierno.

"Y yo no quiero abundar más en el tema, pero pensemos nada más en que esto es pues una bofetada, esto es una agresión a todos los chihuahuenses, que vengan a plantarse a Ciudad Juárez, que vengan a plantarse a cualquier municipio del estado de Chihuahua, cuando hay los problemas que existen, les competen a ellos, y no hacen absolutamente nada", aseveró Campos luego de la premiación a estudiantes del programa Generación de Excelencia.

Recientemente, han visitado ciudades del estado de Chihuahua el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Campos también fue cuestionada sobre peticiones que ha realizado al Gobierno federal, las cuales, afirmó, "ahí van caminando, poco a poquito" y que confía en que se cumplan.

"De todas formas es importante que sepan que Gobierno del Estado entra subsidiariamente y cerramos los hoyos que nos deja Gobierno Federal", aseveró.

Ejemplificó que eso lo realiza en las estancias infantiles y en hospitales.

"De ahora que ya no hay Insabi, que no hay medicinas, bueno, nosotros nos hacemos cargo de esas situaciones".

También, como indicó, se hace cargo de investigaciones a través de la plataforma tecnológica Centinela.

"Con quién estamos trabajando muy bien es con la Sedena y con la Guardia Nacional, pero pues sí, el Gobierno del Estado sigue viendo cómo distribuye ese recurso de manera muy, pues muy apretada pero muy inteligente para que nos alcance en esas cosas que nos está dejando fuera el Gobierno federal".

Recordó que esta semana el Gobierno del Estado firmó un convenio con agricultores y los ganaderos del estado de Chihuahua tras la eliminación de Financiera Nacional.

"Esos créditos que daba Financiera Nacional ahora los está dando Gobierno del Estado. ¿Para qué? Para que los ganaderos y sobre todo los agricultores que ya empezaron su cosecha agrícola no hubiesen detenido su cosecha", dijo Campos.