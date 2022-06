Reprocha Duarte violencia sexual contra mujeres en Edomex

Estado de México, México.- Horacio Duarte, administrador general de Aduanas, criticó que el Estado de México está entre las entidades con mayor número de casos de violencia sexual contra las mujeres en el País.

"No podemos seguir siendo el estado donde nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres y nuestras esposas no puedan salir libremente a la calle sin que pasen la angustia de si van a regresar o no con bien a su hogar", señaló Duarte Olivares ante miles de simpatizantes durante el "Encuentro por Transformación y la Reforma Electoral, en Cuautitlán.

Duarte Olivares, quien pretende ser elegido por Morena como candidato a la gubernatura de esa entidad en 2023, añadió que esta violencia ha sido culpa del PRI en un lapso de 90 años.

"El proyecto de la Cuarta Transformación revertirá la ineficiencia de los gobiernos del PRI, que por 90 años han saqueado al estado y han incrementado las agresiones a mujeres con total impunidad", se planteó en un comunicado.

Se añadió que está encargado de la redacción de la reforma promovida por el Presidente López Obrador para crear un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual sustituiría al actual Instituto Nacional Electoral (INE).

Detalló que se trata de hacer más barata la democracia en el país y disminuir el costo de las elecciones, además de regresar a un modelo en donde los ciudadanos decidan a las autoridades electorales y no sea como el modelo actual donde las cúpulas de los partidos hacen acuerdos en el Congreso y definen cuotas.