Reprocha Edil falta de respuesta de Blanco

Cuernavaca, Mor.- El Alcalde Antonio Villalobos reprochó que a casi 24 horas de que un sicario atacara a líderes comerciantes en pleno Centro Histórico, el Gobernador Cuauhtémoc Blanco no ha buscado una comunicación para operar el Mando Coordinado en esa ciudad.

"Desgraciadamente no ha habido respuesta, no hemos tenido contacto, no ha habido una llamada o una atención del Gobernador, ni conmigo ni con el Gabinete del Ayuntamiento", dijo a REFORMA.

"Nosotros recibimos de parte de ellos hace más de un mes la propuesta de convenio Mando Coordinado, nosotros veíamos algunas cuestiones erróneas dentro de ese convenio como cuestiones financieras, de homologar sueldos, cuando la capacidad del Ayuntamiento no tendría fundamento ni fondos para sostener el convenio, entre otras cosas, una vez que analizamos eso regresamos al Gobierno del Estado el convenio con otra propuesta y en el momento que quieran la firmamos".

Para Villalobos, el ataque armado a líderes comerciantes junto a Palacio de Gobierno no refleja un coordinación entre el Ayuntamiento y las autoridades estatales.

"Lo que refleja es una falta de autoridad en el Estado, los hechos ocurrieron a las 10:13 y una conferencia hasta las 19:00 da cuenta de cómo andaba (el Gobierno estatal)", expuso.

En esa conferencia, y a unas ocho horas del ataque armado, el Fiscal General, Uriel Carmona, señaló que no contaba con los videos del C5, a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad.

"Nosotros buscamos colaborar coordinadamente, debería incluso el Mando Único ocuparnos como fuente de información de lo que sucede en las comunidades y en especial de la capital del Estado, nuestro ofrecimiento ayer de trabajar conjuntamente creo que no tuvo eco", dijo.

"Nuestra única responsabilidad, dado el decreto de Mando Único, que está en funciones y fue ratificado por Cuauhtémoc Blanco, surgido de filas graquistas que tanto rechazó, me deja sólo una salida: pedirle al orden federal el apoyo y la intervención, no tengo fondos para crear una Policía propia, y así la pudiera crear, el decreto dice que no es posible".

El Edil consideró que la Guardia Nacional servirá para resguardar la ciudad en lo que se reordenan en los niveles estatal y municipal.

"Los que fallecieron eran mis amigos de manera personal, eran parte de la comunidad, para resolver el tema se necesita un trato político, ir de la mano para trabajar coordinadamente, y establecer una política entre los tres órdenes de Gobierno, así como los tres Poderes", añadió.