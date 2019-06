Reprocha familia de Norberto desinterés para resolver homicidio

Ciudad de México— La familia de Norberto Ronquillo, estudiante secuestrado y asesinado en la Ciudad de México, dijo que a dos semanas de los hechos no han tenido acceso a la carpeta de investigación y pidieron que no haya filtraciones acerca de los avances.

"La familia Ronquillo Hernández fija su postura ante los últimos acontecimientos que evidencian la falta de respuesta inmediata y capacitación de las autoridades capitalinas en materia de procuración, impartición de justicia y resguardo de evidencias, así como las acciones inmediatas que hablan de la desesperación por 'cuadrar' y no por investigar a fondo este suceso", comunicó Perla Yadira Escalante, representante legal de la familia afuera de la PGJ.

Acompañada de Norelia Hernández, mamá de Norberto, llamó a las autoridades locales a no politizar el caso del joven, de 22 años, y a detener las filtraciones sobre las líneas de investigación.

Según Escalante, la familia es la última en enterarse acerca de los avances y esto a través de los medios de comunicación.

"Es lamentable oír, leer o ver en medios radiofónicos, impresos, digitales y televisivos líneas de tiempo del secuestro, la existencia de líneas de investigación del mismo, la posibilidad de tener detenidos pronto, la supuesta vinculación de la delincuencia organizada en este crimen sin que dicha información, de ser fidedigna, se le haya presentado en primera instancia a la familia", añadió la representante legal.

Agregó que esta tarde sostendrán una reunión con la Procuradora General de Justicia (PGJ), Ernestina Godoy Ramos, después de que se supiera que emitirían un mensaje hoy a las 9:30 horas.

Aseguró que en el momento que haya resultados reales se difundirán de manera oficial; en tanto, Hernández no se pronunció al respecto.

Norberto Ronquillo fue plagiado, el 4 de junio, al salir de clases de la Universidad de Pedregal, en Tlalpan, y aunque su familia pagó el rescate de 500 mil pesos fue localizado sin vida, en Xochimilco, el día 9 de ese mes.



...Y se pronuncia la Procuraduría

A través de una tarjeta informativa, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) precisó que las investigaciones se están desarrollando de manera profesional y con responsabilidad para esclarecer los hechos y dar certeza jurídica a la familia de Norberto.

Subrayó que en la institución no se fabricarán presuntos responsables ni se detendrá sin bases jurídicas a ninguna persona que no sea señalada en las indagatorias.

Mencionó que la dependencia está comprometida a entregar resultados y concuerda con la familia que en éste, como en ningún otro caso, se debe litigar en los medios de comunicación.

Informó que ha brindado atención integral y apoyo jurídico a la familia y lo seguirá haciendo hasta donde sea necesario.