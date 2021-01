Reprocha Gertz actuación de la DEA

Reforma

Ciudad de México.- El Fiscal Alejandro Gertz Manero salió al paso de las críticas por la exoneración del General Salvador Cienfuegos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y cuestionó la manera en que se tramitó su regreso al país.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el Fiscal manifestó diferencias por la manera en que actuaron las autoridades de los Estados Unidos y consideró que hubo un desistimiento al solicitar a la Jueza de Brooklyn que llevaba el caso entregarlo al Gobierno mexicano.

Gertz Manero acusó que existe un linchamiento mediático en contra de la FGR y pidió que quienes tengan pruebas en contra del General Cienfuegos las presenten y litiguen contra la exoneración determinada por esta dependencia el pasado viernes.

"Qué es lo que acabo de hacer hace dos días, notificarle al denunciante que me mandó los datos de la supuestas responsabilidades de este señor, mi propia declaración de no ejercicio, diciéndole para los efectos legales correspondientes que es que tú te opongas a esto, te lo comunico y te mando, ahí sí completita mi determinación, sin tacharla. Ellos pueden ir a juicio negando lo que nosotros hicimos, aquí en México.

"Todas estas argumentaciones de orden internacional, que argumenten lo que les dé la gana, ahorita el asunto está abierto, el no ejercicio de acción penal es una primera acción en el proceso penal que pueden combatir todas las organizaciones que quieran y que tengan pruebas, porque no nada más es ir a los medios a escandalizar, hay que ir al Ministerio Público y hay que hacer esto en una forma legal", señaló el Fiscal.

Gertz Manero dijo que buscará la manera de llevar el tema ante órganos internacionales de derechos para determinar si la actuación de la FGR fue la correcta.

"No estoy de acuerdo que una Fiscalía que es autónoma la estén metiendo en un asunto que no le corresponde por asuntos de carácter distinto al suyo y que la estén imputando por asuntos que no le son propios, y ahí sí no, porque son los derechos humanos de todos.

"Ahora resulta que era un sistema garantista hasta que dejó de serlo porque ahora sí hay que seguirle en contra de esto, tenga o no tengan las pruebas, independientemente de las pruebas", señaló.

¿Por qué entonces la FGR inició una investigación?, le preguntó Aristegui.

"A mi la DEA me mandó un documento acusándolo y luego se desistió, por eso hicimos una investigación, a mi me mandó un documento acusando a ese señor de una serie de delitos y luego fue ante un juez y lo perdonó de esos delitos, se desistió de los cargos y me entregó unas pruebas que no puedo llevar a juicio, porque el juez al que se los presente me va a decir, ¿cómo me presentas pruebas que el propio acusador ya retiró?", reprochó.

El Fiscal recordó que los procesos de extradición no van acompañados con un desistimiento de la acción penal.

"Eso no es jurídico, no es procesal", dijo.

"Si ellos hicieron eso es su responsabilidad, si ellos iban a entregar una persona que consideraban que era absoluta y totalmente culpable, tenían que haber dicho lo que nosotros decimos todos los días cuando hay extradiciones, pero no retirar los cargos, no considerarlo como una persona libre de cargos, porque en el momento en que el expediente en el que está sustentándose todo el caso, tú mismo te desistes de él, yo no lo voy a poder llevar a juicio en México. ¿O los señores no saben derecho? ¿O alguien está mintiendo?", planteó.