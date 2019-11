Reprocha PGJ actuación en caso Abril

Ciudad de México.- Para la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, las decisiones de los jueces involucrados en la liberación del ex esposo de Abril Pérez derivó en el asesinato de la mujer.

"Nos parece que necesitamos avanzar todos en capacitarnos, en juzgar con perspectiva de género, sino hacemos eso, cometemos errores", dijo esta mañana la titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

"Nos parece que fue un error muy lamentable porque eso ocasionó, puso en riesgo a una mujer y ocasionó que esté muerta".

Abril Pérez, de 46 años, denunció que su entonces esposo Juan Carlos García, ex CEO de Amazon y Elektra, intentó asesinarla con un bate el 4 de enero de este año.

El Ministerio Público logró vincular a proceso a Juan Carlos García por tentativa de feminicidio y le fue dictada la prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, el Magistrado Héctor Jiménez López ordenó la revisión de medidas cautelares el pasado 3 noviembre, cuando el imputado llevaba dos meses en prisión en el Reclusorio Oriente.

El Juez de Control Federico Mosco González reclasificó el delito de intento de feminicidio a violencia familiar y el Juez de Control Luis Alejandro Díaz Antonio ordenó la liberación del implicado, para el 8 de noviembre.

"La relación con el Tribunal es una relación de coordinación, es una relación estrecha donde hacemos reuniones, conversatorios y nos ponemos de acuerdo", agregó Godoy Ramos.

"Este tema (el feminicidio de Abril) es, en particular, un proceso de magistrados donde nosotros no estamos de acuerdo obviamente con las resoluciones que tomaron".

El lunes pasado, la mujer iba con sus dos hijos menores en un vehículo sobre Río Churubusco en la Colonia el Carmen, Alcaldía Coyoacán, cuando le dispararon dos veces en la cabeza.

Abril perdió la vida en el hospital luego de recibir los tiros en lo que las autoridades calificaron como un ataque directo, del que allegados a la víctima señalaron como actor intelectual a su ex esposo.

"La verdad es que en lo personal yo me siento muy indignada ante una situación así", dijo la Procuradora capitalina.

"Nos parece que ministerios públicos, fiscales, jueces, magistrados o se ponen a la altura, nos ponemos a la altura o vamos a seguir ocasionando que las mujeres sean, seamos lastimadas. Feminicidio, víctimas de feminicidio".

La mañana de este viernes, el Poder Judicial de la Ciudad de México anunció la suspensión de los dos jueces de control involucrados en el caso, pero no la del magistrado Jiménez López.