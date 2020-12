Reprochan a López-Gatell aplicación lenta de vacuna

Reforma

Ciudad de México.- Al salir del Hospital General de México, donde se aplicó la primera vacuna contra el Covid-19, el subsecretario Hugo López Gatell fue cuestionado por un enfermero debido a la lentitud en la aplicación de la vacuna.

"¿Por qué no mandaron la vacuna a los hospitales?, estamos desde las 8 de la mañana esperando", encaró Marco Antonio Hernández, del Hospital López Mateos del ISSSTE, a López Gatell.

El subsecretario respondió que en el tercer embarque de vacunas el operativo se desplazará de las unidades militares a unidades de salud.

"¿Pero por qué no lo hizo mejor que llegaran las vacunas a todos los hospitales? ¿Para qué citarnos a 15 personas y estar esperando?", insistió el enfermero, quien aguarda desde las 7:00 horas afuera del Hospital General para recibir la dosis.

"Para no perder tiempo", atajó López Gatell. "En cuanto llega la primera vacuna, se usa la primer vacuna".

Después de las 9:30 horas, comenzaron a salir los trabajadores del sector Salud que recibieron la vacuna de Pfizer contra el Covid-19, entre ellas Arlen Robles, quien es médico en un Centro de Salud de la Alcaldía Magdalena Contreras.

Ella llegó a las 6:00 horas y después de vacunarse irá a trabajar en la víspera de Navidad.

"Me dirijo a trabajar", dijo.

"Por protección de salud, como cualquier persona, nos debemos vacunar todos. No me da más tranquilidad, mientras nos cuidemos no tenemos por qué enfermarnos".